Депутат из Узбекистана призвал Кадырова извиниться

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Депутат из Узбекистана Одилжон Тожиев призвал главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться за якобы попытку оказания влияния на расследование по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря узбекистанского президента Комила Алламжонова. Такой пост Тожиев опубликовал в своём Telegram-канале.
26 декабря Кадыров опубликовал пост у себя в Telegram-канале о том, что инцидент трудно назвать покушением. По его словам, СМИ сослались на источники, которые заявляли об участии самого Кадырова в подготовке покушения на политика.
Тожиев убеждён, что такая реакция главы Чечни объясняется тем, что накануне двух граждан России, уроженцев республики, Бислана Расаева и Шамиля Темирханова объявили в розыск.
Депутат подчеркнул, что осуждает вмешательство Кадырова во внутренние дела Узбекистана и призвал его извиниться перед народом страны.
Также Тожиев обратился в Генпрокуратуру России с просьбой дать правовую оценку действиям Кадырова.
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Тожиев убеждён, что такая реакция главы Чечни объясняется тем, что накануне двух граждан России, уроженцев республики, Бислана Расаева и Шамиля Темирханова объявили в розыск.
Депутат подчеркнул, что осуждает вмешательство Кадырова во внутренние дела Узбекистана и призвал его извиниться перед народом страны.
Также Тожиев обратился в Генпрокуратуру России с просьбой дать правовую оценку действиям Кадырова.
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Анастасия Чинкова