Кадыров указал на «тревожный звонок» для Узбекистана и высказался о «чеченском следе»

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
В последнее время внутренние силы пытаются расшатать политическую обстановку в Узбекистане. Об этом написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, медийные атаки на руководство страны поддерживаются западными средствами массовой информации, при этом активно делается акцент на якобы «чеченском следе».
Осенью в Узбекистане было совершено покушение на экс-чиновника. Ряд местных СМИ обвинил в причастности к случившемуся Кадырова.
По словам чеченского лидера, если бы он действительно был к этому причастен, то «довел бы дело до конца еще в тот же день». Происходящее в Узбекистане Кадыров назвал тревожным звонком для президента страны Шавката Мирзиёева.
Чиновнику, на которого было совершено покушение, глава Чечни посоветовал «не заигрываться в роли» жертвы. В ином случае Кадыров пригрозил ему ответственностью «по нашим традициям».
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Осенью в Узбекистане было совершено покушение на экс-чиновника. Ряд местных СМИ обвинил в причастности к случившемуся Кадырова.
По словам чеченского лидера, если бы он действительно был к этому причастен, то «довел бы дело до конца еще в тот же день». Происходящее в Узбекистане Кадыров назвал тревожным звонком для президента страны Шавката Мирзиёева.
Чиновнику, на которого было совершено покушение, глава Чечни посоветовал «не заигрываться в роли» жертвы. В ином случае Кадыров пригрозил ему ответственностью «по нашим традициям».
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Екатерина Коршунова