Кадыров выразил соболезнования в связи в крушением самолета в Казахстане

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственниками погибших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.
«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что молится о выздоровлении выживших при авиакатастрофе.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 25 человек. Пилоты погибли. Причиной аварии, согласно предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц.
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Элина Позднякова