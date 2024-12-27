В Узбекистане объявили в международный розыск двух россиян

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Генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря государства Комила Алламжонова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В конце ноября в прокуратуре сообщили, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором находился Алламжонов, работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана. В результате стрельбы никто не пострадал. Удалось установить семь лиц, причастных к совершению преступления. Пять их них уже арестованы.
Также было установлено, что к покушению причастны два гражданина России – Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Они незаконно въехали в Республику Узбекистан, совершили преступление и занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия.
В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Также фигуранты дела объявлены в розыск.
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*признан Минюстом иноагентом
Также было установлено, что к покушению причастны два гражданина России – Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Они незаконно въехали в Республику Узбекистан, совершили преступление и занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия.
В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Также фигуранты дела объявлены в розыск.
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*признан Минюстом иноагентом
Анастасия Чинкова