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Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил провести испытания ядерного оружия, чтобы напомнить всему миру о его страшной угрозе. Этой идей он поделился в беседе с «Лентой.ру». По его словам, многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного вооружения.
Колесник пришел к этой мысли, рассуждая о возможности использования Киевом грязной ядерной бомбы, последствия от которой будут губительными. Мир, считает депутат, стал забывать о том, что произошло в Чернобыле, Хиросиме, и о разрушительности ядерных технологий.
Ранее бывший агент ЦРУ ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что западные союзники Киева испробовали все, чтобы переломить ход украинского конфликта, кроме ядерных вооружений. Российская сторона, по его мнению, вряд ли готовится применить ядерные боеголовки, поскольку русские солдаты «и так побеждают».
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«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предложил он.
Ранее бывший агент ЦРУ ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что западные союзники Киева испробовали все, чтобы переломить ход украинского конфликта, кроме ядерных вооружений. Российская сторона, по его мнению, вряд ли готовится применить ядерные боеголовки, поскольку русские солдаты «и так побеждают».
«Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением <…>, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие», — сказал собеседник.Читайте также:
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