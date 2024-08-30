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Западные союзники Киева испробовали все, чтобы переломить ход украинского конфликта, кроме ядерных вооружений, уверен бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн. Своим мнением он поделился с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением <…>, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие», — сказал собеседник.Он отметил, что российская сторона вряд ли готовится применить ядерные боеголовки, поскольку русские солдаты, по словам Макговерна, «и так побеждают».
По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, властями РФ сейчас уточняется доктрина использования ядерных вооружений.
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