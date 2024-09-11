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«Ничего не изменилось»: Карганов напомнил, как США готовили ядерный удар по Германии, опасаясь СССР

Караганов: США лгут, что их ядерные гарантии распространяются на союзников
11 сентября 2024, 18:30
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

США лгут о том, что их ядерные гарантии распространяются на союзников. Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.
«В период холодной войны США допускали, что мы можем рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию, прикрываясь ядерным оружием, и единственным сценарием ответа, который они на этот случай отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии. Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США», – цитирует политолога «Ъ».

Караганов также заявил, что нужно ужесточать ядерную доктрину России и быть готовыми применить ядерное оружие по странам, которые поддерживают военную агрессию НАТО на Украине.



Эксперт по оборонной политике сообщил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие в ответ на любую попытку захвата территории РФ.

Ранее президент российские власти указывали, что не исключают уточнения в ядерной политике страны в будущем. О необходимости изменения ядерной доктрины России неоднократно говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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#ядерное оружие
Журналист Боуз: Угроза войны НАТО и России сейчас реальнее, чем когда либо
11 сентября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Arseniy45

Угроза прямого военного столкновения НАТО и России сейчас наиболее реальна за всё время существования Североатлантического альянса. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он подчеркнул, что НАТО так или иначе агитировал за войну с СССР, а затем с Россией, начиная с 50-х годов прошлого века. По мнению репортёра, именно сейчас как никогда ранее реальна перспектива такого столкновения.

«Наступают опасные времена», — с сожалением констатировал Боуз.

Москва неоднократно подчёркивала, что не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс. Однако Россия в то же время не намерена оставлять без внимания и равнозначного ответа какие-либо действия, представляющие потенциальную опасность для её интересов.

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#ссср
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#нато
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Британия выделила 600 млн фунтов на военную помощь Украине
Глава МИД Британии объявил о выделении более 600 млн фунтов для Украины
11 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/nevenmn

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что его правительство выделает на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Лэмми сообщил во время визита на Украину 11 сентября.
«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о пакете поддержки поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов», – сообщает телеканал Sky News.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Запад выделяет финансирование Украине, чтобы заполнить «пробелы» в рядах армии ВСУ, которой не хватает собственных солдат.

О расходах на украинскую армию регулярно отчитываются страны ЕС и НАТО, которые тратят сотни миллиардов евро не только на вооружение ВСУ, а также обучают украинских солдат, закупают амуницию и переводят средства на содержание военных.

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#запад
#нато
#украина
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Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
11 сентября 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что стороны украинского конфликта смогут договориться, однако призвал вернуть Крым Украине. Об этом он сказал в видеообращении к участникам открывающегося в Киеве саммита так называемой Крымской платформы.
«Мы искренне надеемся, что война завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и считает необходимым вернуть ей Крым в рамках требования международного права.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдёт 23-24 октября.

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#права
#президент
#война
#крым
#турция
#саммит
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Беспилотники ВСУ пытались атаковать Мурманск при поддержке НАТО
Mash: Беспилотники ВСУ пытались атаковать Мурманск при поддержке НАТО
11 сентября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Государства НАТО, а именно Финляндия и Швеция, могли участвовать в атаке украинских дронов на Мурманскую область, информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на карты полетов.
Как отмечают обозреватели, перед нападением на российской границе была видна активность двух шведских разведывательных самолетов. Причем один из них регулярно «светится» в районе Калининградской области, а второй летом прошлого года разведывал местность в Финляндской республике у границ РФ.

По предварительным данным, после разведки с финской авиагавани Ivalo запустили два крылатых беспилотника типа А-22 «Летучая лисица».

Предположительно, Украина хотела атаковать аэродром Оленья. Согласно открытым источникам, там базируются дальние бомбардировщики РФ Ту-22М3.

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Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием
#мир
#беспилотник
#дрон
#всу
#новости
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Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием
11 сентября 2024, 17:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

На удары по российской территории наша страна имеет право ответить с применением ядерного оружия. Такое мнение высказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, политолог Сергей Караганов
В интервью изданию «Коммерсант» специалист отметил, что данное право должно относиться к любой попытке захвата территории страны. По его мнению, ядерная доктрина России «чудовищно устарела» и основывается на принципах и химерах прошлого века, причём часто «даже не наших». В нынешнем виде эта доктрина по сути исключает самый могучий инструмент российской военной и внешней политики из арсенала.

Эксперт убеждён, что в современную российскую доктрину следует ввести понятие «ядерная эскалация». Это должно включать в себя ряд предварительных шагов, которые убедили бы условного либо реального противника в том, что Россия готова применить ядерное оружие. Главная цель ядерной доктрины должна состоять в том, чтобы все нынешние и и будущие противники нашей страны не сомневались в том, что Россия способна применить ядерное оружие. Это обязанность государства перед страной и гражданами, заключил Караганов.

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#россия
#эксперт
#оружие
#страны
#интервью
#право
#ядерное оружие
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Захарова: субъекты РФ не являются предметом для переговоров с Киевом
11 сентября 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Российские субъекты не являются предметом для переговоров с киевским режимом, заявила в рамках брифинга дипломат РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что возвращения крымского полуострова украинской республике якобы требует международное право.
«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, - читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За то, чтобы Крым вернулся в РФ, проголосовало большинство, но Украина считает голосование нелегитимным и не признает его итоги.

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#мир
#украина
#россия
#крым
#мид
#мид рф
#мария захарова
#новости
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Политолог Фельдман сравнил Трампа и Харрис с детьми
11 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/mrdoomits

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что на дебатах кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис выглядели малыми детьми, не поделившими игрушку в песочнице.
«Кандидаты говорили лозунгами, демонстрируя полное отсутствие оригинальных идей и поверхностное восприятие реальности. Они не имеют четкого плана по выводу США из кризиса. В этой словесной дуэли обе стороны следует признать проигравшими. На фоне действующих лидеров КНР и РФ кандидаты в президенты США смотрятся как дети, которые не могут поделить игрушку в песочнице», — пояснил в беседе с «Известиями» Фельдман.

Свою точку зрения о минувших дебатах Трампа и Харрис высказал и философ, общественный деятель, директор Института «Царьград» Александр Дугин.

«В отношении США, я думаю, нам надо следовать формуле: «Чем хуже, тем лучше». Чем более нелепой и неадекватной ситуация там будет, тем лучше для нас. Потому что главный наш принцип — Россия прежде всего», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Дугин.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что по итогам дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые состоялись вчера, 10 сентября, уверенной победы никто не одержал.

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#сша
#россия
#политолог
#выборы
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Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН и ВВ
11 сентября 2024, 17:26

Фото: istockphoto/ffikretow

Белоруссия разместила вблизи украинской границы специальные подразделения ОМОН и внутренних войск. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел республики Иван Кубраков.
В своём телеграм-канале он пояснил, что такие меры были предприняты после анализа действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Спецподразделения были размещены в приграничных районах в связи с напряжённой обстановкой у южных рубежей Белоруссии.

Глава МВД подчеркнул, что основной целью этих действий является недопущение захода противника в населённые пункты и обеспечение безопасности граждан Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые меры позволят держать ситуацию в приграничье под контролем и не допустить проникновения на территорию страны диверсионно-разведывательных групп.

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#страны
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#всу
#граница
#украина
#белоруссия
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В МИД РФ знают, кто стоит за атаками ВСУ по территории России
Захарова: за всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество
11 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/iDymax

За всеми украинскими атаками на территорию России стоят США и Великобритания и все сообщество НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга для СМИ.
«Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество"», — заявила Захарова.

Она привела в пример атаку ВСУ на Раменское. По словам Захаровой, за подобными действиями киевского режима стоит Вашингтон и Лондон.

Напомним, накануне Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. При этом в Раменском от ударов украинских дронов повреждено несколько домов. Одна женщина погибла, ​10 человек ранены.

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