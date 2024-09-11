«Ничего не изменилось»: Карганов напомнил, как США готовили ядерный удар по Германии, опасаясь СССР

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США лгут о том, что их ядерные гарантии распространяются на союзников. Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.
«В период холодной войны США допускали, что мы можем рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию, прикрываясь ядерным оружием, и единственным сценарием ответа, который они на этот случай отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии. Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США», – цитирует политолога «Ъ».
Караганов также заявил, что нужно ужесточать ядерную доктрину России и быть готовыми применить ядерное оружие по странам, которые поддерживают военную агрессию НАТО на Украине.
Эксперт по оборонной политике сообщил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие в ответ на любую попытку захвата территории РФ.
Ранее президент российские власти указывали, что не исключают уточнения в ядерной политике страны в будущем. О необходимости изменения ядерной доктрины России неоднократно говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Караганов также заявил, что нужно ужесточать ядерную доктрину России и быть готовыми применить ядерное оружие по странам, которые поддерживают военную агрессию НАТО на Украине.
Эксперт по оборонной политике сообщил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие в ответ на любую попытку захвата территории РФ.
Ранее президент российские власти указывали, что не исключают уточнения в ядерной политике страны в будущем. О необходимости изменения ядерной доктрины России неоднократно говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лия Мурадьян