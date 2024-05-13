Депутат Красов: Знания и опыт Белоусова нужны России

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отозвался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.
«Мы проводим СВО, и его знания и практический опыт нужны. Хочется пожелать сил, удачи и энергии. Президент России Владимир Владимирович всегда делал обдуманные шаги, это предложение, которое принёс он в Совфед, — в духе той обстановки, которая сложилась в настоящее время», — поделился в беседе с RT Красов.
А директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что предложение кандидатуры Белоусова на пост министра обороны России связано с «подбором людей под задачи».
«Президент всегда хвалил принимаемые в этой области решения. Нарекания если и были, то носили факультативный характер. На новой должности Белоусов, на мой взгляд, займётся тем, что будет инсталлировать мобилизующуюся и военную часть экономики в общегражданскую. Надо сделать так, чтобы одно не разрушало другое», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мухин.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.
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