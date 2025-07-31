Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами» в ответ на критику ультиматума
Президент США Дональд Трамп призвал заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева быть осторожнее в высказываниях.
В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Медведев «заходит на очень опасную территорию» и потому должен «следить за своими словами».
«Передайте Медведеву, <....> чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», — заявил глава Белого дома.Напомним, ранее российский политик заявил, что американский лидер начал «игру ультиматумов» и «каждый новый ультиматум является угрозой и шагом к войне». Так Медведев отреагировал на решение Трампа о сокращении срока по урегулированию конфликта на Украине.