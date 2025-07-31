Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами» в ответ на критику ультиматума

31 июля 2025, 10:20

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп призвал заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева быть осторожнее в высказываниях.





В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Медведев «заходит на очень опасную территорию» и потому должен «следить за своими словами».

«Передайте Медведеву, <....> чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», — заявил глава Белого дома.