Депутат Малинкович предложил запретить называть Британию великой

21 января 2026, 18:52

Фото: iStock/nevenmn

Депутат Алтайского краевого заксобрания и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил запретить употребление термина «Великобритания» в официальных документах, СМИ и учебниках. По его мнению, страну следует называть просто «Британия» или «Англия».