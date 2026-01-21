Депутат Малинкович предложил запретить называть Британию великой
Депутат Алтайского краевого заксобрания и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил запретить употребление термина «Великобритания» в официальных документах, СМИ и учебниках. По его мнению, страну следует называть просто «Британия» или «Англия».
Малинкович в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что инициативу должны проработать ученые и литераторы, специализирующиеся на топонимике. Он согласился с позицией министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Британию «не с чего называть великой», отметив при этом, что уважение к английской культуре и языку сохраняется.
Депутат предложил также переименовать Английский проспект и Английскую набережную в Санкт-Петербурге в Пхеньянский проспект и Пхеньянскую набережную, как знак уважения к КНДР. При этом он отметил, что инициатива не должна перерасти в разжигание ненависти, а касается лишь символической корректировки наименований.
