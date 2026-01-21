Названа возможная причина кровоподтека в глазу Макрона
Кровоподтек в глазу президента Франции Эммануэля Макрона мог появиться из-за удара по лицу. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога, основателя офтальмологической клиники в Лондоне Мфазо Хоува.
На прошлой неделе, в ходе встречи с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, Макрон сообщил, что ему временно придётся носить солнцезащитные очки из-за разрыва кровеносного сосуда в глазу.
Хоув подтвердил, что на снимках видно наличие у французского лидера субконъюнктивального кровоизлияния. Это состояние может возникнуть в результате травмы, например, удара по кулаком лицу, или же произойти спонтанно, отметил специалист.
Читайте также: