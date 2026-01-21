Названа возможная причина кровоподтека в глазу Макрона

21 января 2026, 18:39

Daily Mail: кровоподтек в глазу Макрона мог появиться из-за удара кулаком

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Кровоподтек в глазу президента Франции Эммануэля Макрона мог появиться из-за удара по лицу. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога, основателя офтальмологической клиники в Лондоне Мфазо Хоува.