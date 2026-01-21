Трамп анонсировал встречу с Зеленским сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским уже сегодня. Об этом он сказал в ходе выступления в Давосе.
По словам американского лидера, разговор будет посвящён ситуации вокруг конфликта на Украине и возможным шагам к его урегулированию.Трамп назвал противостояние России и Украины «худшей войной со времён Второй мировой». Он подчеркнул, что происходящее сопровождается большими человеческими потерями и охарактеризовал конфликт как «кровавую баню», которую необходимо остановить как можно скорее.
Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в заключении сделки. При этом глава США отметил, что и Зеленский, и Путин хотят прийти к соглашению о мирном урегулировании и завершении боевых действий.
