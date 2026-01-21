Трамп: Россия и Украина близки к соглашению по урегулированию конфликта

21 января 2026, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны конфликта на Украине приблизились к финальному соглашению. Его слова приводит агентство Reuters.





При этом Дональд Трамп подчеркнул, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Несмотря на это, он призвал обе стороны как можно скорее заключить сделку и положить конец конфликту.





«Мы достаточно близки к соглашению по Украине», — отметил американский лидер, комментируя перспективы урегулирования.