Аналитик Пономарёва заявила о наличии у сербской оппозиции западных кураторов

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Профессор МГИМО Елена Пономарёва высказала мнение о том, что у оппозиции Сербии есть западные кураторы, которые и руководят беспорядками в стране.
«Американские и европейские политики на второй-третий день после выборов стали говорить, что хорошо бы пересмотреть результаты. <…> Направленность против Вучича — это может быть правдой. Он не демонизирует Россию и старается поддерживать хорошие отношения», — прокомментировала в беседе с RT Пономарёва.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.
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