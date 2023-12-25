Политолог Брутер: Запад организовал беспорядки в Сербии, чтобы приструнить Вучича

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Протесты в Сербии продолжаться, поскольку Запад планировал усадить представителей оппозиции на правящие места после выборов. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что на Западе не хотят отставки действующего президента Вучича. Их цель, подчеркнул собеседник, сделать главу Сербии слабым и беспомощным.
Политолог добавил, беспорядки нужны для реакции власти: если на Западе поймут, что власть держит ситуацию под контролем, то оппозиция начнёт успокаиваться.
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«Запад полностью стоит за действиями оппозиции. Но Запад не хочет, чтобы Вучич ушёл, там хотят, чтобы он остался, но выглядел слабым, встревоженным, недееспособным и полностью подчинялся их нарративам. Они будут давить на Вучича и говорить: “На этот раз мы тебя оставили в покое, но в следующий раз не оставим”», — отметил Брутер.
«Вучич не просто так каждые два года устраивает выборы, это же антиконституционно, у него нет на это никаких оснований. Он пользуется единственно возможным для него инструментом, чтобы показать, что власть в стране принадлежит ему. А Запад показывает в ответ, что это не так, и что выступать особо не нужно», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова