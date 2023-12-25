Депутат Чепа: Запад раскачивает ситуацию в Сербии

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.
«Всё идёт по определённой технологии. Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция Вучича не устраивает коллективный Запад, и они делают всё возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — прокомментировал в беседе с RT Чепа.
Политический обозруватель Андрей Перла также отметил, что президента Сербии попытались свергнуть привычными методами.
«В Сербии тишайший, совершенно проевропейский Вучич оказался всё-таки слишком сербом. Начали свергать привычными средствами. Выборы, говорят, обман», — приводит «Царьград» сообщение Перлы.
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