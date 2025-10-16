Депутат назвал заявления Трампа о нефти для Индии вмешательством в дела России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы готова отказаться от закупок российского газа. Однако депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в этих словах нет ничего нового, а сами заявления можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела России.
Луговой отметил, что Трамп неоднократно делал схожие заявления и вряд ли Индия станет вредить собственным интересам, как это произошло с Европой.
«Что касается вмешательства во внутренние дела — конечно, да. Но, как заявляет Трамп — это дипломатические попытки якобы принудить нас к переговорам с Украиной. Это путь в никуда, так вопросы не решаются. Говорит Трамп? Ну и пусть говорит, — пусть говорят», — подчеркнул Луговой.Ранее президент США угрожал партнёрам России стопроцентными пошлинами, если Москва не согласится на мир с Киевом. В июле 2025 года СМИ сообщали о якобы прекращении Индией закупок нефти, однако в Госдуме усомнились в прекращении поставок газа и нефти, учитывая, что страна остаётся вторым по объёмам партнёром России.
11 октября заявления Трампа вызвали кратковременное падение мирового рынка криптовалют, после чего котировки восстановились, когда СМИ сообщили о возможной поддержке Китая. Отмечалось, что за полчаса до слов Трампа «некий инвестор» успел заработать $160 млн на ставках на снижение.