Депутат назвал заявления Трампа о нефти для Индии вмешательством в дела России

16 октября 2025, 12:50

Дональд Трамп (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы готова отказаться от закупок российского газа. Однако депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в этих словах нет ничего нового, а сами заявления можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела России.





Луговой отметил, что Трамп неоднократно делал схожие заявления и вряд ли Индия станет вредить собственным интересам, как это произошло с Европой.

«Что касается вмешательства во внутренние дела — конечно, да. Но, как заявляет Трамп — это дипломатические попытки якобы принудить нас к переговорам с Украиной. Это путь в никуда, так вопросы не решаются. Говорит Трамп? Ну и пусть говорит, — пусть говорят», — подчеркнул Луговой.