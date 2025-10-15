Уиткофф назвал фейком публикацию о своей отставке
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети X опроверг информацию о своем уходе из администрации, назвав материал Middle East Eye «на 100% фейковыми новостями» и потребовав немедленно удалить статью. Данные приводит «Газета.ру».
Ранее британское издание утверждало, что Уиткофф может покинуть администрацию, чтобы «сосредоточиться на своем бизнесе» после «изнурительного графика» дипломатической работы.
При этом американист Рафаэль Ордуханян отметил, что происходящие в команде Трампа кадровые перестановки могут привести к отказу от курса на восстановление отношений с Россией.
