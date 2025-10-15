Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа
Сийярто: суммарные поставки российского газа в 2025 году могут достичь рекорда
Глава МИД и министерства внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по итогам 2025 года суммарные поставки российского природного газа в страну могут выйти на рекордный уровень. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, с января венгерским покупателям уже поставили в общей сложности шесть млрд кубометров газа, при этом среднесуточный импорт превысил 21 млн кубометров.
«В текущем году поставки российского природного газа в Венгрию снова бьют рекорд», — сказал Сийярто.
Дипломат подчеркнул, что для Будапешта стабильные поставки российских энергоресурсов имеют «критически важное» значение. При их прекращении энергетическая безопасность страны окажется под угрозой, а внутренние цены на энергоносители резко вырастут. Именно поэтому Венгрия, по его словам, противостоит нарастающему давлению со стороны ЕС.
Кроме того, по данным Reuters, в этом году импорт российских энергоресурсов вырос и в ряде других европейских стран — в частности во Франции, Бельгии, Нидерландах, Хорватии, Румынии и Португалии.
Совокупно государства ЕС с января потратили на такие закупки свыше 11 млрд евро; наибольший рост в денежном выражении показали Нидерланды (+72%) и Франция (+40%).