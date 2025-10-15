Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа

15 октября 2025, 22:44

Сийярто: суммарные поставки российского газа в 2025 году могут достичь рекорда

Фото: istockphoto/Denis Shevchuk

Глава МИД и министерства внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по итогам 2025 года суммарные поставки российского природного газа в страну могут выйти на рекордный уровень. Об этом сообщает ТАСС.





По его словам, с января венгерским покупателям уже поставили в общей сложности шесть млрд кубометров газа, при этом среднесуточный импорт превысил 21 млн кубометров.





«В текущем году поставки российского природного газа в Венгрию снова бьют рекорд», — сказал Сийярто.