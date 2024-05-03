Депутат Новиков назвал подлостью слова финских политиков о Калининграде

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.
Кроме этого, парламентарий расценил подобные предложения как вмешательство во внутренние дела нашей страны.
Ранее директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.
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«Когда люди делают такие заявления, они должны понимать меру ответственности. Налицо попытки вмешательства представителей других государств в дела РФ. Калининград — часть нашей территории, и когда есть идеи, связанные с тем, чтобы ограничить связь российских граждан с частью страны, это выглядит абсолютным абсурдом и абсолютной подлостью», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Новиков.
Ранее директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.
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Мелисса Тимофеева