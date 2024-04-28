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Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS

FT: главы МИД стран Балтии заявили, что РФ подавляет GPS и мешает работе авиации
28 апреля 2024, 21:14
Фото: iStock/Rathke

Фото: iStock/Rathke

Главы МИД прибалтийских республику утверждают, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Их слова приводит газета Financial Times (FT).
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной, что ни в коем случае нельзя игнорировать.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна заявил, что происходящее с системой GPS воспринимается властями страны как часть враждебных действий России. Он назвал это «гибридными атаками».



Об инцидентах с GPS также заявила латвийский министр Байба Браже, которая указала на контакты с другими государствами по данному вопросу.

Издание напоминает, что 25 и 26 апреля два самолёта авиакомпании Finnair, следовавшие из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех в работе GPS. О подобных проблемах сообщается и ранее. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за вмешательство в работу навигационной системе.

Однако власти стран Балтии уверены, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от атак украинских беспилотников.

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#латвия
#эстония
#навигация
#авиасообщение
В Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах
28 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что активисты собрались на площади Республики. После этого они собираются провести шествие к зданию парламента Грузии.

Участники митинга держат в руках флаги Евросоюза и кричат «Нет российскому закону!».

Митинг был анонсировал после того как стало известно о намерении правящей партии «Грузинская мечта» провести акцию в поддержку закона 29 апреля. Для проведения этой акции партия даже призвала сторонников из регионов Грузии.

Напомним, что грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси не утихают протесты.

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#грузия
#митинг
#протесты
#иностранный агент
#закон
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В Эстонии предложили закрывать КПП «Койдула» на ночь
28 апреля 2024, 21:02

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии рассматривают возможность закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» в ночное время после аналогичного решения по КПП в Нарве. Об этом сообщил глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв в эфире радиостанции ERR.
Он отметил, что такая мера может быть введена по двум причинам. Во-первых, для более тщательного соблюдения антироссийских санкций. В настоящее время транспортные потоки значительно уменьшились, поэтому не стоит держать границу с Россией открытой в ночное время. А, во-вторых, закрытие КПП вводится в целях экономии

Ранее радиостанция сообщала, что с 1 мая по решению правительства КПП в Нарве будет открыт только с 07:00 до 23:00. При этом пункты «Койдула» и «Лухамаа» планировалось оставить открытыми ночью.

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#эстония
#россия
#граница
#закрытие
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Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
Зеленский: Украина и США ведут переговоры об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
28 апреля 2024, 20:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
По его словам, представители двух стран работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. В ходе этой работы планируется зафиксировать уровни поддержки на текущий год и на 10 лет вперёд.

Отмечается, что в это соглашение входит военная, финансовая и политическая поддержка, а также совместное производство вооружения.

Зеленский заявил, что цель Киева – сделать соглашение с Соединёнными Штатами самым сильным по сравнению с подобными документами, которые Украина уже подписывала ранее или собирается подписать в будущем с другими союзниками.

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#сша
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#помощь
#владимир зеленский
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В Госдуме заявили, что спецэффекты Спилберга не спасут Байдена
Депутат Шеремет: Байдена на выборах не спасут спецэффекты Спилберга
28 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецэффекты американского режиссёра Стивена Спилберга не помогут президенту США Джо Байдену на выборах. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал NSC News сообщил, что Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией Байдена и помогает ей в разработке стратегии для запланированного на август национального съезда Демократической партии.

По словам Шеремета, Байден уже вошёл в историю как «кровавый президент», который спровоцировал военные конфликты в некоторых регионах мира.

Депутат добавил, что сейчас Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации.

Шеремет предложил для существенной экономии средств задействовать в избирательной кампании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Он тоже вряд ли поможет, но мировому сообществу будет очень занятно наблюдать за его новыми трюками.

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#джозеф байден
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#выборы
#президент
#сша
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Мизулина обратилась в МВД по поводу украинского студента МГУ, помогавшего ВСУ
28 апреля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила в МВД материалы по делу об украинском студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и распространял информацию националистического характера. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уроженца Одессы, гражданина Украины Сергея Гулько задержали в Москве. Он предпринимал попытки сбора средств на нужды ВСУ, размещал националистическую информацию, включая призывы к национальной розни и ударам по Москве. Позднее ему пришло уведомление о сокращении срока пребывания в России – в течение ближайших трёх дней он должен покинуть страну.

Мизулина сообщила, что однокурсники украинца уже обращались с жалобами на его публикации. В связи с этим были направлены соответствующие материалы в МВД.

Также глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала посты, которые, предположительно, размещал студент в своих соцсетях. На них видны ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.

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#екатерина мизулина
#студент
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#украина
#всу
#арест
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В США заявили о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке»
Адмирал США Акилино: агрессия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе растёт
28 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/WD Stuart

Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) адмирал Джон Акилино в беседе с Financial Times.
По его словам, действия китайских властей становятся всё более агрессивными, что несёт за собой серьёзную опасность.

В настоящее время Китай применяет тактику «лягушки в кипятке». Иными словами, он наращивает напряжённость в регионе постепенно, поэтому другие страны недооценивают нарастающую опасность.

Акилино подчеркнул, что действия Пекина выходят за рамки международных правовых норм, поэтому о них следует говорить постоянно и принимать необходимые меры.

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#сша
#китай
#опасность
#военные
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Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС
Посол Армении в ЕС назвал подрыв интересов РФ на Кавказе самоубийственным шагом
28 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/alexis84

Армения исторически имеет много связей с Россией, поэтому возможные попытки подорвать российские интересы на Южном Кавказе являются «самоубийственным шагом». Такое мнение выразил посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, слова которого приводит издание Politico.
Он подчеркнул, что укрепление отношений Армении и Евросоюза не представляет никакой угрозы для России. По его словам, отношения между Арменией и ЕС основаны на армянских национальных интересах, которые в настоящее время требуют сотрудничества с блоком и всеми его странами-членами. При этом такая позиция не исключает поддержания хороших отношений с Россией.

Также Балаян отметил, что не следует рассматривать как «поворот к Западу» за счёт России активные усилия Армении избежать нарушения западных антироссийских санкций.

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#армения
#россия
#евросоюз
#политика
#сотрудничество
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Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги
28 апреля 2024, 15:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша всегда пытается «быть впереди телеги». Так Песков прокомментировал слова президента страны Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом пресс-секретарь сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков выразил мнение, что заявления польского лидера вызвали страх в Штатах и в ряде других европейских столиц. Представитель Кремля добавил, что из-за своей боязни страны поспешили сообщить, что у них такие планы отсутствуют.

Песков заключил, что такие заявления про ядерное оружие в полной мере «демонстрируют ход мысли» властей европейских государств.

Напомним, ранее президент республики Анджей Дуда рассказал, что если союзники по НАТО решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга Альянса.

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«Специфический президент»: Песков сделал громкое заявление о Зеленском
Песков прозвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
28 апреля 2024, 14:51

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главу Украины Владимира Зеленского «специфическим президентом специфического режима». Фрагмент интервью представителя Кремля в своём Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что такое заявление Песков сделал на просьбу журналиста высказаться о словам Зеленского, назвавшего поставки вооружения Киеву хорошей сделкой, которая позволит украинцам воевать.

Песков подчеркнул, что в скором времени многие, включая Украину, поставят под сомнение легитимность Зеленского. Это произойдёт в любом случае, особенно при оценке ситуации с юридической точки зрения. В связи с этим, украинскому президенту придётся найти аргументы в своё оправдание.

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