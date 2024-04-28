Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS

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Главы МИД прибалтийских республику утверждают, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Их слова приводит газета Financial Times (FT).
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной, что ни в коем случае нельзя игнорировать.
Его эстонский коллега Маргус Цахкна заявил, что происходящее с системой GPS воспринимается властями страны как часть враждебных действий России. Он назвал это «гибридными атаками».
Об инцидентах с GPS также заявила латвийский министр Байба Браже, которая указала на контакты с другими государствами по данному вопросу.
Издание напоминает, что 25 и 26 апреля два самолёта авиакомпании Finnair, следовавшие из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех в работе GPS. О подобных проблемах сообщается и ранее. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за вмешательство в работу навигационной системе.
Однако власти стран Балтии уверены, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от атак украинских беспилотников.
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Его эстонский коллега Маргус Цахкна заявил, что происходящее с системой GPS воспринимается властями страны как часть враждебных действий России. Он назвал это «гибридными атаками».
Об инцидентах с GPS также заявила латвийский министр Байба Браже, которая указала на контакты с другими государствами по данному вопросу.
Издание напоминает, что 25 и 26 апреля два самолёта авиакомпании Finnair, следовавшие из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех в работе GPS. О подобных проблемах сообщается и ранее. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за вмешательство в работу навигационной системе.
Однако власти стран Балтии уверены, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от атак украинских беспилотников.
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Анастасия Чинкова