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В Финляндии предложили «отрезать» Калининград от России

Финский политик Аалтола предложил закрыть доступ России к Калининграду
03 мая 2024, 10:43
Фото: iStock/Belikart

Фото: iStock/Belikart

Директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.


По его словам, помехи в работе навигационных систем исходят из России и, в частности, от Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря. Политик задался вопросом, почему бы не запретить или хотя бы ужесточить доступ России к региону, если происходит вмешательство в авиаперелёты прибалтийских государств.

Ранее главы министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвинили Россию в подавлении навигационной системы GPS и созданию помех для работы авиасообщения в этом регионе.

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#калининград
#россия
#финляндия
#политика
#навигация
США обеспокоены созданием китайских плавучих атомных электростанций
Адмирал США Акилино обеспокоен угрозой плавучих электростанций Китая
03 мая 2024, 11:03

Фото: iStock/ffikretow

Китай подошёл к завершению проектирования плавучих электростанций, которые позволят стране питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море. Об этом сообщил адмирал ВМС США Джон Акилино, слова которого приводит газета The Washington Post.
Офицер обеспокоен новой китайской разработкой, поскольку использование плавучих атомных электростанций может иметь негативные последствия для всех стран региона.

По словам другого неназванного источника издания в Госдепе США, территориальные и морские споры в регионе идут уже давно, но применение таких электростанций позволит китайским властям начать действия, угрожающие национальной безопасности США.

Вместе с тем источник подчеркнул, что Китаю понадобится несколько лет, чтобы приступить к реализации данного проекта.

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#китай
#сша
#аэс
#море
#опасность
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Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране
Euractiv: Франция и Япония решили начать переговоры о взаимном доступе войск
03 мая 2024, 11:01

Фото: iStock/e-crow

Франция договорилась начать с соседней с Россией Японией переговоры о взаимном доступе войск. Об этом сообщает Euractiv.
Французская сторона уже более года настаивает на начале переговоров по соглашению о взаимном доступе войск. Отмечается, что это необходимо для облегчения въезда и размещения иностранного военнослужащих и техники, а также «оперативной совместимости» между вооруженными силами Франции и Японии.

Представитель японского правительства рассказал, что заключение соглашения с Парижем может занять около года. Уточняется, что государства намерены укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#япония
#франция
#военные
#техника
#соглашение
#договор
#украина
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Украинскую диаспору в США повергли в шок русскоговорящие военные ВСУ
Милованов: украинскую диаспору в США шокировали русскоговорящие военные ВСУ
03 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/nito100

Украинскую диаспору в Америке шокировали русскоговорящие военные ВСУ. Об этом сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook*.

Проходивших реабилитацию военных ВСУ пригласила к себе украинская диаспора в Вашингтоне. Отмечается, что все проходило по плану, но вдруг разразился скандал. По словам Милованова, ребята начали между собой разговаривать на русском языке.

Эта ситуация повергла в шок украинскую диаспору, но спустя некоторое время часть ее представителей подошла к военнослужащим ВСУ и тоже стала разговаривать с ними на русском языке.

Ранее сообщалось, что На Украине сегодня лишь три школы продолжают преподавать русский язык, и количество учащихся, изучающих его, сократилось до 768 человек. С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.

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#русский язык
#скандал
#всу
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Стало известно, кто возглавит правительство Запорожской области
«Ъ»: председателем правительства Запорожской области станет Ирина Гехт
03 мая 2024, 10:17

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Первый вице-губернатор Челябинской области, бывший сенатор Ирина Гехт в ближайшее время возглавит правительство Запорожской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что политик уже приступила к исполнению новых обязанностей, но пока официально не покинула пост челябинского вице-губернатора.

Гехт сменит на посту председателя Запорожской области экс-вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в новом российском регионе около двух лет.

Один из источников издания сообщил, что официальная информация о назначении Гехт на новую должность появится ближе к середине мая.

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#запорожская область
#правительство
#политика
#пост
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В Евросоюзе опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов
FT: ЕС опасается, что после заложения активов РФ не сможет их вернуть
03 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/Jorisvo

В Евросоюзе опасаются, что после заложения российских замороженных активов исчезнет возможность их возвращения в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. Об этом пишет газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность перевода процентов, причитающихся по замороженным российским активам, для использования в качестве залогов для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.

Неназванный европейский чиновник сообщил изданию, что в случае скорого завершения конфликта приобретённые западными странами в ходе помощи Украине долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Такое развитие событий, по его мнению, является довольно сложным и дорогостоящим.

Чиновник объяснил, что в ходе проведения мирных переговоров Россия может потребовать возвращения её замороженных активов в обмен на территориальные уступки Украине. Если же активы будут заложены, то осуществить эту сделку не получится.

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#евросоюз
#россия
#активы
#переговоры
#украина
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В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram
03 мая 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Киевские власти не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».
По его словам, чтобы штрафовать сервис, необходимо понимать где он находится. В настоящее время известно лишь о штаб-квартире мессенджера, которая находится в Дубае. Установить официальные контакты не удалось, пояснил Коваль.

Он также призвал украинцев «осторожно» пользоваться Телеграмом, отметив, что к нему имеют доступ более 70% страны.

Прежде Украины обсуждала с ЕС возможность частичной блокировки мессенджера в стране. СБУ направила ряд запросов об ограничении доступа к каналам. Заявление якобы находится на рассмотрении.

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#украина
#страны
#сервис
#переговоры
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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
03 мая 2024, 08:54

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Он отметил, что повреждения также получили складские помещения и газопровод. Где именно расположены объекты, которые были повреждены, не уточняется.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что на территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. В городе был зафиксирован ракетный прилет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газопровод
#взрывы
#всу
#рф
#херсон
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Пентагон: США следят за ситуацией на базе в Нигере, где находятся войска РФ
03 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Вашингтон следит за ситуацией на авиабазе в Нигере, где находятся российские войска. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что российские военные прибыли на авиабазу в Нигер, где также находятся американские бойцы. По словам главы Пентагона, у россиян нет доступа к технике США, так как они находятся в другом корпусе. При этом Остин отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией.

Отметим, что в марте власти Нигера приняли решение о разрыве договора о сотрудничестве с США, после чего в страну прибыли российские инструкторы.

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#сша
#военные
#соглашение
#ес
#нигер
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В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона
Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ
03 мая 2024, 08:33

Фото: iStock/SimonLukas

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях ввода французских войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам РФ. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же участь.

По мнению вице-спикера, французский лидер стремится любой ценой втянуть народ Франции в прямой военный конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.

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