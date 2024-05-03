В Финляндии предложили «отрезать» Калининград от России

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Директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.
По его словам, помехи в работе навигационных систем исходят из России и, в частности, от Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря. Политик задался вопросом, почему бы не запретить или хотя бы ужесточить доступ России к региону, если происходит вмешательство в авиаперелёты прибалтийских государств.
Ранее главы министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвинили Россию в подавлении навигационной системы GPS и созданию помех для работы авиасообщения в этом регионе.
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Анастасия Чинкова