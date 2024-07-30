Депутат Новиков объяснил, почему развала ЕС не будет

Фото: iStock/sinonimas
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз вряд ли развалиться, так как за его сохранением стоят лишком большие силы.
«Несмотря на такие оценки и тенденции, слишком большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении ЕС. Сейчас они ведут работу, направленную на формирование общей европейской армии. Здравые голоса в части, что ЕС должен развиваться на других принципах, будут раздаваться, но это не значит, что завтра ЕС перестанет быть частью нашей реальности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.
Ранее руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что сейчас в ЕС присутствуют серьёзные разногласия, так как союз оказался не готов к современным вызовам.
Читайте также:
Политолог Швейцер заявил о необходимости перестройки ЕС
Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ
«Сошёл с ума и хочет войны»: во Франции призвали развалить Евросоюз
Мелисса Тимофеева