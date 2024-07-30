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«Сошел с ума и хочет войны»: во Франции призвали развалить Евросоюз

Во Франции призвали развалить ЕС в связи с воинственной политикой в адрес России
30 июля 2024, 12:29
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

К развалу Евросоюза из-за его воинственной политики в отношении России призвал французский политик Флориан Филиппо в социальных сетях.
«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — говорится в публикации лидера партии «Патриоты».

Он считает, что о воинственном настрое со стороны ЕС говорит осуждение инициатив венгерского премьера Виктора Орбана, направленных на мирное урегулирование украинского кризиса. В начале июля премьер-министр Венгрии прибыл в Россию с визитом, выслушав позицию российского лидера Владимира Путина по текущей ситуации в республике.



Перед этим Орбан говорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Сам же премьер не раз утверждал, что не поддерживает ни одну из конфликтующих сторон, а просто хочет мирного урегулирования.

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В 2025 году правительство Украины планирует забрать средства у регионов
30 июля 2024, 11:55

Фото: istockphoto / sandsun

Мэр Днепропетровска Борис Филатов высказал мнение, что в 2025 году правительство может лишить регионы значительной части финансирования, что может негативно сказаться на местном самоуправлении.
«Мы начинаем обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять, похоже, хотят посягнуть на наши интересы. Ранее мы договаривались с президентом Зеленским и правительством. Мы подписали меморандум, согласно которому мы берём на себя разницу в тарифах, а государство компенсирует нам это четырьмя процентами от подоходного налога для физических лиц. И это работало», — сказал Филатов в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания «Политнавигатор».

Министр Филатов отметил, что на 2025 год бюджетная декларация украинских министров уменьшилась на 64%, а 4% «пропало по дороге». Для Днепра это 600 миллионов гривен и 2,6 миллиарда гривен соответственно.

Он предупредил, что если в 2025 году у Днепра заберут 3,2 миллиарда гривен, то город превратится в кассу по выплате зарплат. Это коснется не только Днепра, но и всей страны.

Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявляла, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. В случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7.

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В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ
Депутат бундестага Али: размещение ракет США в ФРГ увеличит риски войны
30 июля 2024, 11:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али заявила, что разрешение властей Германии на размещение американских ракет на территории ФРГ увеличивает риски войны. Об этом сообщает Rheinische Post.
По ее словам, Шольцу не следовало принимать «столь далеко идущее решение, минуя парламент». Парламентарий подчеркнула, что немецкий кабмин ведет «очень опасную» политику, от которой надо отказаться.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что в случае развертывания американских ракет в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, в Минобороны США заявляли, что в 2026 году начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, что уже имеются в европейских странах.

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Правительство: запрет абортов в частных клиниках — угроза правам женщин
Правительство требует доработать законопроект о запрете абортов
30 июля 2024, 10:51

istockphoto.com/shironosov

Нижегородские депутаты предложили запретить проведение абортов в частных клиниках по всей стране, передает РБК. Правительство увидело в этом нарушение прав женщин и заявило о необходимости серьезной доработки законопроекта.
По мнению правительства, законопроект противоречит конституционным принципам, связан с рисками нарушения права на охрану здоровья и доступ к качественной медицинской помощи. В отзыве, представленном на предложение нижегородской гордумы, подчеркивается, что каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос материнства и получать услуги по прерыванию беременности только после информированного добровольного согласия, как это предусмотрено статьей 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Также указывается, что в соответствии со статьей 10 того же закона, доступность и качество медицинской помощи должны обеспечиваться принципом приближенности к месту жительства, учебы или работы, а также возможности выбора медицинской организации и врача. Правительство напоминает о равенстве прав и обязанностей медицинских организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, включая предоставление бесплатного обслуживания по ОМС. Проект ограничивает права коммерческих медицинских учреждений и может привести к увеличению бюджетных расходов, что требует «существенной доработки».

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#законо право
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Политолог Дизен: ЕС превращают Украину в новый Афганистан
30 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил в своём аккаунте в социальных сетях, что страны Европейского союза (ЕС) не помешали Соединённым Штатам Америки превратить Украину в новый Афганистан, сообщили в Лента.ру.
«В то время, когда США и Великобритания сорвали мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2022 году, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон призывала Вашингтон сделать из Украины новый Афганистан, чтобы навредить России», — поделился политолог.

Дизен также отметил, что ни один из лидеров Европейского союза не возразил на это, что, по его мнению, говорит об отсутствии у них нравственного достоинства и готовности подчиняться.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией. Он заявил, что Украина уже проиграла, и вопрос только в том, когда будут озвучены условия её безоговорочной капитуляции.

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США введут новые санкции против Венесуэлы после победы Мадуро
30 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

В США допустили возможность введения новых санкций против Венесуэлы после того, как Мадуро одержит победу на выборах, сообщили в Bloomberg.
По данным независимых исследований, результаты президентских выборов в Венесуэле вызывают сомнения. Эти результаты не соответствуют информации, полученной США. Поэтому Вашингтон не намерен отменять санкции против этой латиноамериканской страны, а может даже ввести новые. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Джо Байдена.

«29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе. Однако оппозиция не признала результаты выборов и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свергнуть Мадуро. Экзитпол, проведённый американской компанией Edison Research, показал победу Гонсалеса с отрывом более 30 процентных пунктов от Мадуро. В то же время венесуэльская компания Hinterlaces в своём экзитполе указала на лидерство Мадуро (54,6% голосов против 42,8% у Гонсалеса)», — сообщили в издании.

Reuters также отмечает, что Вашингтон будет усиливать давление на Мадуро, требуя обнародования подробной таблицы голосов. В противном случае международное сообщество может не признать объявленные результаты.

Ранее Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента.

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Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле
Волоцков: российские наблюдатели в Венесуэле находятся под защитой дипмиссии
30 июля 2024, 10:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из-за протестов в Венесуэле по итогам состоявшихся 28 июля выборов российские наблюдатели не смогли выехать в гостиницу и находятся под защитой посольства. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Волоцков, пишет РИА Новости.
По словам Волоцкова, на пути в гостиницу были митингующие и происходили беспорядки. Он отметил, что множество людей с битами, палками и иным оружием собиралось в центре города.

Депутат добавил, что ситуация уже стабилизируется. Ожидается, что 30 июля российская делегация покинет Венесуэлу.

Напомним, 28 июля текущего года в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.

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#итоги
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#митинг
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Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
Трамп назвал ужасной и позорной церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже
30 июля 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом информирует Fox News.
Политик назвал себя человеком широких взглядов, но при этом негативно отреагировал на произошедшее. Торжественную церемонию открытия Игр Трамп назвал ужасным позором.

По его словам, если бы Олимпиада-2024 проходила в США при его президентстве, то он бы убедился, что чувства верующих христиан по всему миру не задеты.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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Школьница из Луганска сообщила, что Макрон написал, что не может ничего сделать
30 июля 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что получила ответы на свои письма от канцелярий президентов Сирии и Франции Башара Асада и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Фаины, она встретилась с помощником Башара Асада, который пригласил её посетить Сирию. Разговор прошёл в дружелюбной атмосфере.

«Что касается Эммануэля Макрона, то его помощник ответил на письмо Фаины лишь однажды, не предоставив никаких конкретных деталей. Мне сказали: «Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем», — поделилась школьница.

Кроме того, Фаина написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Также она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

Весной 2021 года Фаина обратилась к членам Совета Безопасности ООН с просьбой не забывать о правах детей Донбасса на детство и мирную жизнь, а осенью того же года была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Девочка заявила, что её семью преследуют из-за этого.

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Девять стран Латинской Америки требуют пересмотреть итоги выборов в Венесуэле
30 июля 2024, 06:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правительства девяти стран Латинской Америки призвали созвать встречу Организации американских государств из-за выборов президента в Венесуэле, а также требуют полностью пересмотреть их итоги. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
По данным издания, декларацию подписали Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор. В ней указано требование полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле, а также говорится о срочном заседании постоянного совета ОАГ, чтобы защитить «волю народа и фундаментальные принципы демократии».

Уточняется, что эти девять латиноамериканских стран также потребовали отправить в Венесуэлу независимых наблюдателей.

Прежде сообщалось, что Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать из Каракаса своих представителей.

Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года. После в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими.

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