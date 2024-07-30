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К развалу Евросоюза из-за его воинственной политики в отношении России призвал французский политик Флориан Филиппо в социальных сетях.
«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — говорится в публикации лидера партии «Патриоты».
Он считает, что о воинственном настрое со стороны ЕС говорит осуждение инициатив венгерского премьера Виктора Орбана, направленных на мирное урегулирование украинского кризиса. В начале июля премьер-министр Венгрии прибыл в Россию с визитом, выслушав позицию российского лидера Владимира Путина по текущей ситуации в республике.
Перед этим Орбан говорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Сам же премьер не раз утверждал, что не поддерживает ни одну из конфликтующих сторон, а просто хочет мирного урегулирования.
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Никита Кротов