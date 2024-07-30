Политолог Швейцер заявил о необходимости перестройки ЕС

Фото: iStock/butenkow
Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что сейчас в ЕС присутствуют серьёзные разногласия, так как союз оказался не готов к современным вызовам.
Эксперт считает, что Евросоюзу требуются определённые перестройка и пересборка.
Распада и банкротства США также ждать не стоит. Об этом заявил американист и политолог Константин Блохин, комментируя госдолг страны.
Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал к развалу Евросоюза из-за его воинственной политики в отношении России.
Читайте также:
Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ
«Сошёл с ума и хочет войны»: во Франции призвали развалить Евросоюз
В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ
«Сейчас самое главное — найти сбалансированную точку зрения на конфликты. Даже когда они принимают резолюции и голосуют за абсолютное большинство, они не находят абсолютной поддержки и понимания в собственных странах. Они распускаться не будут. Будут идти на какие-то контакты, на переговоры, на объяснения общей точки зрения», — добавил в беседе с RT Швейцер.
Распада и банкротства США также ждать не стоит. Об этом заявил американист и политолог Константин Блохин, комментируя госдолг страны.
«Да, госдолг показателен в том смысле, что США находятся в системном кризисе. Сегодняшние США — бледная тень той Америки, которая была после Второй мировой войны. Но США являются мировым финансовым манипулятором, они создали финансовую систему, по которой функционирует весь мир. Они себя искусственно поддерживают на плаву. Никто не знает, до какого уровня может расти госдолг. Сама по себе мировая финансовая система — американская», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.
Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал к развалу Евросоюза из-за его воинственной политики в отношении России.
Читайте также:
Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ
«Сошёл с ума и хочет войны»: во Франции призвали развалить Евросоюз
В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ
Мелисса Тимофеева