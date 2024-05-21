Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год

Запад слишком медлит с поставками оружия и боеприпасов Украине, каждое решение принимается с опозданием на год, пожаловался Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Каждое наше решение, а затем решение всех остальных, запаздывает примерно на год», — отметил он.Зеленский также подчеркнул, что перед значимыми шагами страны делают «два шага назад», и призвал Запад «пересмотреть свою парадигму».
Он напомнил, что украинской армии нужно как минимум 120-130 самолётов, чтобы противостоять ВВС России в небе.
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