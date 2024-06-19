Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных





Убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы





Кто убил экс-депутата Киву





Скандальное заявление Кивы о Зеленском





«Крыса, загнанная в угол»: Кива заявил о готовности Зеленского объявить войну России





Новые подробности убийства Кивы

Покушение на жизнь бывшего нардепа Верховной Рады было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье. Тело Кивы было найдено в отеле «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, где он проживал после отъезда из Украины. Неизвестный расстрелял Киву из пистолета с глушителем. Пули попали в голову и грудь политика.Как злоумышленник пробрался на закрытую охраняемую территорию коттеджного поселка до сих пор не установлено.Ответственность за убийство Кивы на себя вскоре взяла Украина. Появилась информация о том, что случившееся стало спецоперацией СБУ. Представитель разведывательного управления Украины Андрей Юсов позже подтвердил эти сведения и предупредил об аналогичной участи всех «остальных предателей». Некоторые подробности убийства Кивы позже привел глава СБУ Василий Малюк. Он сообщил, что экс-депутат был убит пулей калибра 9 × 19 мм, после чего исполнитель покушения сделал контрольный выстрел в голову.За несколько дней до трагедии политический деятель призвал возбудить уголовные дела в отношении президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ, которым на тот момент был Валерий Залужный. Кива также обвинял главу Украины в умышленном затягивании вооруженного конфликта с РФ.На месте преступления следователи обнаружили самозарядный пистолет системы Токарева. Стрелковое оружие находилось рядом с телом убитого Кивы. Экспертиза установила, что пистолет был заряжен патронами и был приведен в боевое состояние. Вероятно, политик не успел воспользоваться оружием для защиты.





Илья Кива: чем известен

Деятельность Кивы в России





Пророческое заявление Кивы

«Если меня найдут мёртвым и скажут, что это очередное самоубийство, не верьте, меня убили!», — писал Кива.