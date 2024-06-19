Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

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Депутат Госдумы Нина Останина предложила принять меры для защиты общества от осужденных, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). Этот комментарий председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства дала изданию «Газета.Ru».
Останина отметила, что осужденные, возвращающиеся из зоны проведения СВО на Украине, недостаточно адаптированы к жизни в обществе, что может привести к увеличению числа преступлений с их участием.
Она призвала правоохранительные органы контролировать ситуацию и оказывать помощь вернувшимся бойцам СВО в трудоустройстве.
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«Привлечение людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, для участия в спецоперации приведет к тому, что они будут возвращаться не в колонии и СИЗО, а в общество. И (...) период их социализации будет сокращен», — пояснила Останина.
Она призвала правоохранительные органы контролировать ситуацию и оказывать помощь вернувшимся бойцам СВО в трудоустройстве.
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Артем Кузьмин