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Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

19 июня 2024, 18:35
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Депутат Госдумы Нина Останина предложила принять меры для защиты общества от осужденных, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). Этот комментарий председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства дала изданию «Газета.Ru».
Останина отметила, что осужденные, возвращающиеся из зоны проведения СВО на Украине, недостаточно адаптированы к жизни в обществе, что может привести к увеличению числа преступлений с их участием.

«Привлечение людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, для участия в спецоперации приведет к тому, что они будут возвращаться не в колонии и СИЗО, а в общество. И (...) период их социализации будет сокращен», — пояснила Останина.


Она призвала правоохранительные органы контролировать ситуацию и оказывать помощь вернувшимся бойцам СВО в трудоустройстве.

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Бывший министр обороны Польши Блащак призвал заминировать границу с Россией
19 июня 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Stadtratte

В Польше предложили заминировать границу с Россией. С такой инициативой выступил бывший министр обороны страны Мариуш Блащак.
Он также обратился к польским властям с призывом выйти из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Эти предложения он озвучил во время своего выступления на конференции оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС), прямая трансляция которой велась на странице партии в социальной сети X (бывший Twitter). Он, в частности, предложил заминировать границу с российской Калининградской областью.

В мае премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По его словам, Варшава также не планирует выходить из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

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МИД Швейцарии не объяснил исчезновение подписи Руанды под коммюнике по Украине
19 июня 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Serhii Sobolevskyi

Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать исчезновение Руанды из списка согласившимся с итоговым совместным коммюнике по итогам конференции по урегулированию на Украине.
На прошлых выходных в швейцарском курортном городе Бюргенштог состоялся саммит, на котором обсуждались вопросы мирного урегулирования на Украине. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла из списка государств, поддержавших итоговое коммюнике конференции, сообщает РИА Новости.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из перечня стран, согласных с коммюнике. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рекомендовал журналистам обратиться за разъяснениями в посольство Руанды в Берне.

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RT: Дочь Навального* готовят на смену действующему руководству ФБК**
19 июня 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Дарья Горбатенко

Западные кураторы начали готовить дочь Алексея Навального* Дарью к роли руководителя Фонда борьбы с коррупцией**, где она проходила стажировку во время своего обучения в Стэнфордском университете.
По данным RT, Навальная должна заменить Марию Певчих*** как более поддающийся контролю исполнитель.

Собеседники издания в оппозиционной среде утверждают, что после окончания университета дочь Навального* не будет устраиваться на работу по специальности в США. Она планирует пойти по пути отца и связать своё будущее с политическим активизмом при помощи западных кураторов.
В этом её поддерживают западные кураторы и спонсоры ФБК.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом

**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

***Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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На Украине приняли закон о штрафах за оскорбления сексуального характера в интернете
19 июня 2024, 17:47

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил законопроект, который вводит штрафы за отправку оскорбительных сообщений сексуального содержания в интернете.
Об этом сообщает издание «Страна», указывая, что новые статьи в кодексе об административных правонарушениях охватывают случаи сексуального насилия и нежелательных сексуальных действий.

Законопроект детализирует понятие «сексуальное притязание» как «умышленные действия сексуального характера, которые являются оскорбительными или унизительными и совершаются против воли человека, выраженные как словесно, так и невербально».

Согласно нововведениям, за оскорбительные высказывания сексуального характера в интернете в Украине могут наложить штраф от 1360 до 2720 гривен, а также назначить общественные работы или исправительные меры.

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МИД Швейцарии: Письменной версии коммюнике саммита по Украине не существует
19 июня 2024, 17:35

Фото: istockphoto/william87

Письменной версии коммюнике международной конференции по мирному урегулированию на Украине не существует в физической форме. Этот документ является «живым списком», который в любой момент могут подписать все государства, даже те, которые не участвовали в саммите.
Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, коммюнике никем не было подписано физически, потому что его физической копии просто не существует. Электронная версия коммюнике размещена на сайте швейцарского МИД вместе со списком стран, которые его поддерживают.

По словам Эльчингера, государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике. Это касается и тех стран, которые не участвовали в швейцарском саммите, уточнил дипломат. Он также добавил, что государства могут быть аналогичным образом исключены из списка.

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#украина
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В КНДР чиновник выгнал из зала Лаврова и Белоусова, опередивших Ким Чен Ына
19 июня 2024, 17:31

Фото: сайт Кремля

Северокорейский чиновник выгнал из зала заседания российских министров, которые вошли до лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет «Комсомольская правда».
Среди пришедших в зал были министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также Денис Мантуров и Виталий Савельев, первый заместитель председателя Правительства России. Также присутствовал глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Когда российские чиновники начали занимать свои места за столом, северокорейский представитель потребовал их покинуть зал, объясняя это необходимостью пройти первым Ким Чен Ыну.

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#путин
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Депутат Рады вышла на трибуну парламента с флажком России
Депутат Рады Марьяна Безуглая вышла на трибуну парламента с российским флажком
19 июня 2024, 17:25

Фото: iStock/olegda88

Марьяна Безуглая вызвала скандал в Верховной раде, выставив на трибуне российский флаг, что может привести к ее наказанию за провокацию, сообщила украинская депутат Ирина Геращенко в Telegram.
По словам Геращенко, партия ОПЗЖ требует от комитета по регламенту наказать Безуглую за использование запрещенной на Украине символики.

Ранее в июне Марьяна Безуглая обвинила высший военный руководство страны в сокрытии информации о потере контроля над населенными пунктами Работино и Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра.

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«Меня убили»: новые факты о смерти экс-нардепа Рады Кивы, что найдено под его телом и последние слова о Зеленском
Убийство экс-нардепа Украины Кивы: новые подробности, заряженный пистолет возле тела
19 июня 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

В деле о заказном убийстве экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы появились новые подробности. Следователи выяснили, что у политика был при себе пистолет. Почему Кива не воспользовался оружием для защиты и почему обстоятельства его гибели до сих пор не установлены расскажет редакция «Радио 1».


Убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы


Покушение на жизнь бывшего нардепа Верховной Рады было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье. Тело Кивы было найдено в отеле «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, где он проживал после отъезда из Украины. Неизвестный расстрелял Киву из пистолета с глушителем. Пули попали в голову и грудь политика.

Как злоумышленник пробрался на закрытую охраняемую территорию коттеджного поселка до сих пор не установлено.


Кто убил экс-депутата Киву


Ответственность за убийство Кивы на себя вскоре взяла Украина. Появилась информация о том, что случившееся стало спецоперацией СБУ. Представитель разведывательного управления Украины Андрей Юсов позже подтвердил эти сведения и предупредил об аналогичной участи всех «остальных предателей». Некоторые подробности убийства Кивы позже привел глава СБУ Василий Малюк. Он сообщил, что экс-депутат был убит пулей калибра 9 × 19 мм, после чего исполнитель покушения сделал контрольный выстрел в голову.


Скандальное заявление Кивы о Зеленском


За несколько дней до трагедии политический деятель призвал возбудить уголовные дела в отношении президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ, которым на тот момент был Валерий Залужный. Кива также обвинял главу Украины в умышленном затягивании вооруженного конфликта с РФ.


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«Крыса, загнанная в угол»: Кива заявил о готовности Зеленского объявить войну России


Новые подробности убийства Кивы


На месте преступления следователи обнаружили самозарядный пистолет системы Токарева. Стрелковое оружие находилось рядом с телом убитого Кивы. Экспертиза установила, что пистолет был заряжен патронами и был приведен в боевое состояние. Вероятно, политик не успел воспользоваться оружием для защиты.


Илья Кива: чем известен


Илья Кива был депутатом Верховной Рады Украины, однако лишился поста при президентстве Виктора Януковича. Политик был осужден за взятки, а после был замечен в числе участников Евромайдана. В 2015 году Кива участвовал в конфликте в Донбассе, затем баллотировался на выборах президента, но потерпел неудачу.
В 2019 году Кива вступил в партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», однако через несколько лет был из нее исключен. Сопредседатель партии неоднократно обвинял политика в разжигании розни и создании провокаций.

После начала СВО на территории Украины бывший нардеп переехал в Россию.

Деятельность Кивы в России


В России Кива просил политического убежища. Политик продолжал вести публичный образ жизни, появлялся на телепрограммах и делал громкие заявления о президентстве Зеленского. В частности, Кива обвинял главу Украины в обострении ситуации в Донбассе и зарабатывании денег на вооруженном конфликте с РФ.


Пророческое заявление Кивы


В 2021 году политик написал в своем телеграм-канале пост, в котором призвал не верить в версию о самоубийстве.

«Если меня найдут мёртвым и скажут, что это очередное самоубийство, не верьте, меня убили!», — писал Кива.

Он также сообщал о предотвращенном на него покушении, которое не состоялось благодаря ФСБ РФ.

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Договор между Россией и КНДР является предупреждением для США
19 июня 2024, 16:48

Фото: сайт Кремля

Договор о всеобъемлющем партнёрстве РФ и КНДР является предупреждением для США и Южной Кореи. Так считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
«Во всяком случае, это предупреждение американцам: не пытайтесь там устроить бузу. Я думаю, это и предупреждение не только американцам, но и южнокорейским сателлитам. Так что я думаю, что это очень мощный сигнал, чтобы не пытались обострять обстановку в этом регионе», — поделился своим мнением Ким в разговоре с RT.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Северной Кореей. Он подпишет договор с главой республики Ким Чен Ыном. 18 июня Путин прибыл в КНДР с государственным визитом.

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