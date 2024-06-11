Военэксперт прокомментировал заявление Москальковой о женщинах-заключенных на СВО

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В России женщины-заключенные стали проситься на спецоперацию. Об этом сообщила SHOT уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но пока ни одну из них в зону СВО не отправили.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что это вполне возможно.
Однако, по словам военного обозревателя, должен идти строгий отбор.
По мнению Виктора Литовкина, этим вопросом должен заниматься суд.
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что это вполне возможно.
«Почему нет? Если женщина имеет специальность, которая может пригодиться на фронте, например, она медик, телефонист, телеграфист, специалист по компьютерным специальностям», — сказал эксперт.
Однако, по словам военного обозревателя, должен идти строгий отбор.
«Надо посмотреть, отсидела ли она полсрока, как она себя вела, какие причины заключения. Я не думаю, что убийц будут допускать. Возможно, будут тех, кто совершил какие-то экономические преступления или допустил автомобильную аварию», — высказался собеседник.
По мнению Виктора Литовкина, этим вопросом должен заниматься суд.
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Анастасия Бондарева