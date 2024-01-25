Депутат от «Яблока» Владимир Рыжков решил уйти из Мосгордумы

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Владимир Рыжков, бывший депутат Государственной Думы от партии «Яблоко», принял решение сложить свои полномочия в Московской городской Думе. Об этом говорится в заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы.
Отмечается, что данное решение было одобрено. Законопроект, который подтверждает отставку Рыжкова, был представлен в понедельник, 22 января.
Примечательно, что полномочия Рыжкова в Мосгордуме считаются досрочно прекращенными. Представленный проект замечаний не вызвал.
Напомним, с сентября 2021 года, Владимир Рыжков был избран в Московскую городскую Думу VII созыва от партии «Яблоко». Он представлял интересы Академического, Гагаринского, Ломоносовского и других районов.
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Примечательно, что полномочия Рыжкова в Мосгордуме считаются досрочно прекращенными. Представленный проект замечаний не вызвал.
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Екатерина Коршунова