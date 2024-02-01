Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого ВСУ Ил-76

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Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.
«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», - говорится в проекте обращения.
За принятие проекта проголосовали 405 человек. При этом не оказалось никого, кто был бы против или воздержался.
В рамках пленарного заседания Госдумы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Конгресс США осудить атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными на борту и отказаться от поддержки Киева.
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Элина Позднякова