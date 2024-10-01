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В мирном будущем Украины нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому нет места. Скорее всего, его ожидают суд и тюрьма.
Такое мнение высказал покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук. В своём телеграм-канале он написал, что именно поэтому Зеленский и делает всё возможное для того, чтобы военные действия продолжались. Он просто не заинтересован в прекращении огня на Украине.
Парламентарий уверен, что киевский президент и его окружение всеми силами затягивают начало мирных переговоров. По мнению депутата, завершить конфликт можно было ещё в 2022 году в Стамбуле, но Зеленский «в очередной раз всех обманул» и не выполнил свои обязательства. По словам Дмитрука, президент и его команда, как только придёт его время, покинут Украину безвозвратно. А сейчас они грабят страну, понимая, что их конец близок.
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