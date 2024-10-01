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ВС РФ отбросили и уничтожили боевиков ВСУ на многих фронтах, сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь», — сказал собеседник.
Джонсон добавил, что российская армия прорывается вперед по всей линии боевого соприкосновения. Есть информация, что киевских неонацистов окружили в Угледаре, подчеркнул эксперт.
«Украина не может исправить ситуацию», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, когда Вашингтон может разрешить киевскому режиму бить вглубь РФ оружием Запада.
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Никита Кротов