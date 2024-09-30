Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.
По мнению Дубинского, западные страны ошиблись в своих оценках украинского лидера, и героизация Зеленского в СМИ только усугубила ситуацию.
Дубинский отметил, что пока Запад не поймёт необходимости замены Зеленского, Украина будет продолжать терять территории и граждан.
Ранее Зеленский заявил, что "план победы" Украины уже полностью подготовлен, включая меры принуждения России к миру дипломатическим путём. Однако в
Кремле подвергли эти заявления сомнению, подчеркнув, что ни у Запада, ни у Киева нет реального плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит специальную военную операцию до достижения всех своих целей.
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«Героизация Зеленского в западных СМИ сыграла с Западом злую шутку. Они обманули сами себя, считая его договороспособным, и теперь ждут от него шагов к переговорам с Россией. Но это невозможно. Зеленский был недоговороспособен с самого начала, а сейчас он ещё больше укрепился в этом убеждении», — написал депутат в своём Telegram-канале.
Дубинский отметил, что пока Запад не поймёт необходимости замены Зеленского, Украина будет продолжать терять территории и граждан.
Ранее Зеленский заявил, что "план победы" Украины уже полностью подготовлен, включая меры принуждения России к миру дипломатическим путём. Однако в
Кремле подвергли эти заявления сомнению, подчеркнув, что ни у Запада, ни у Киева нет реального плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит специальную военную операцию до достижения всех своих целей.
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Елена Перлова