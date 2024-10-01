План Владимира Зеленского приведет к истреблению всего населения Европы. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.
«Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте умрут», — написал Боуз от лица Зеленского в социальной сети X.
Журналист обратился к европейцам с вопросом, хотят ли они для себя такой перспективы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.
Читайте также:
Аналитик Неменский объяснил, почему Зеленский не покажет «план победы»
Стало известно о росте недовольства режимом Зеленского на Западной Украине
В Раде назвали условие для переговоров между Россией и Украиной
Элина Позднякова