Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому свойственно не признавать свои ошибки

Владимир Зеленский (Фото: kremkin.ru)
Украинский президент Владимир Зеленский сейчас говорит об уступках ради мирного урегулирования конфликта и о возвращении Крыма дипломатическим путём. При этом он никогда не признаёт своих ошибок.
Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в эфире YouTube-канала Александра Шелеста*. По его мнению, глава киевского режима абсолютно не приемлет критику и не желает признавать поражения, особенно такие масштабные.
Парламентарий считает, что любую ситуацию в нынешней Украине либо ту, которая сложится в ходе возможных будущих переговоров, Зеленский в любом случае будет представлять как свою победу. Украинские СМИ будут транслировать его точку зрения населению, чтобы всех убедить в его правоте.
По словам Дмитрука, на Украине никому не позволяется выступать и выражать свою точку зрения по поводу хода боевых действий. Если какой-то политик начинает пользоваться доверием граждан, он тут же исчезает из публичного пространства, заключил депутат.
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* Признан иноагентом в РФ
Парламентарий считает, что любую ситуацию в нынешней Украине либо ту, которая сложится в ходе возможных будущих переговоров, Зеленский в любом случае будет представлять как свою победу. Украинские СМИ будут транслировать его точку зрения населению, чтобы всех убедить в его правоте.
По словам Дмитрука, на Украине никому не позволяется выступать и выражать свою точку зрения по поводу хода боевых действий. Если какой-то политик начинает пользоваться доверием граждан, он тут же исчезает из публичного пространства, заключил депутат.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов