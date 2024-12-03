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Зеленский не согласился с западными СМИ о потерях ВСУ в конфликте с Россией

Зеленский заверил, что Украина в конфликте с РФ потеряла менее 80 тысяч военных
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News прокомментировал потери среди украинских военных с начала специальной военной операции России 22 февраля 2024 года.
По его словам, количество погибших не достигает 80 тысяч. Он не может раскрыть точные цифры, но они меньше, чем те, что сообщаются в западных СМИ. Зеленский отметил, что количество жертв значительно преувеличивается в информации иностранных источников, а реальность не соответствует слухам, что распространяются за рубежом.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.


Ранее сообщалось о том, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ.

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Вашингтон выделил 1,3 миллиарда долларов на ремонт истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на обслуживание двигателей F-35
03 декабря 2024, 01:34

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II. Эти самолеты стоят на вооружении США и их союзников, что делает программу поддержки международной.
Соглашение предусматривает ремонт двигателей, обеспечение запчастями, инженерную и программную поддержку, обновления технической документации, управление безопасностью и обучение персонала.

Корпорация также займется модернизацией программного обеспечения для улучшения эксплуатации истребителей пятого поколени, передает РИА Новости. Контракт стал дополнением к ранее заключенному соглашению, и его объем значительно расширяет текущие обязательства Raytheon Technologies, включая обслуживание двигателей Pratt and Whitney Military Engines.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на поле боя, включая пуск «Орешника» и потенциальную угрозу от него, и вопросы военной помощи Украине.

«Радио 1» уже сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Также читайте о том, как американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.

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США обсудили с Украиной военную помощь и применение «Орешника» Россией
Остин и Умеров созвонились и обсудили динамику боевых действий и помощь Украине
03 декабря 2024, 01:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на поле боя, включая пуск «Орешника» и потенциальную угрозу от него, и вопросы военной помощи Украине.
Американская сторона подтвердила намерение нарастить поставки вооружений для поддержки украинских войск. В рамках обсуждения была поднята тема использования Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие было применено в ответ на атаки на российские объекты в Брянской и Курской областях, которые, по словам Путина, были осуществлены с использованием американских и британских ракет.

Удар «Орешником» был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепре, связанному с оборонно-промышленным комплексом Украины. В конце ноября выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником».

Известно, что по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина избранный президент США Дональд Трамп и его команда должны настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».

Также «Радио 1» ранее сообщало, что в сети появился канал с эксклюзивами из Кремля.


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#оружие
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#ракеты
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Зеленский согласился пригласить Россию на второй саммит мира
Зеленский: Киев пригласит Россию на второй саммит мира из-за желаний Запада
03 декабря 2024, 01:19

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News заявил, что Россия получит приглашение на второй саммит мира, как и предлагали международные партнеры.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона разработала подробный документ, основанный на так называемой «формуле мира». Этот документ будет представлен всем участникам встречи, включая тех, кто ранее не поддержал инициативу. По словам украинского лидера, Киев планирует рассмотреть реакцию всех стран на представленный план, после чего определит дальнейшие шаги.

Несмотря на разногласия, Зеленский отметил, что на саммите важно участие России, чтобы обсудить условия урегулирования конфликта.

«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — заявил Зеленский.
Ранее в США рассказали о выборе Зеленского после СВО. По словам иностранных СМИ, он сводится лишь к одному: возможности решить, каким будет цвет ручки, которой Зеленский подпишет капитуляцию. Более того, появилась информация, что сам глава киевского режима Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с РФ без возврата занятых российскими войсками территорий.

Известно, что Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны.

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#владимир зеленский
#киев
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Стало известно, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ
Посол Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 10 мирных жителей России
02 декабря 2024, 23:51

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

За прошедшую неделю от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 55 мирных жителей России, включая 10 погибших, среди которых был один несовершеннолетний, и 45 раненых, включая двух детей.
Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Согласно еженедельному докладу, украинские силы выпустили по гражданским объектам на российских территориях не менее 1305 боеприпасов, большая часть которых — западного производства.

Особое внимание уделено Херсонской области, где зафиксировано свыше четверти всех ударов, нанесённых по гражданским объектам в зоне боевых действий. Только в этой области было выпущено не менее 400 боеприпасов, преимущественно по населённым пунктам Алёшки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха.

Кроме артиллерийских обстрелов, увеличилась активность дронов, включая FPV и самолётного типа. Наибольшее число инцидентов с беспилотниками отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения. «Радио 1» также сообщало, что 1 декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок.

В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска. Детали события читайте в нашем материале.

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Силы ПВО успешно ликвидировали БПЛА ВСУ над Брянской областью
02 декабря 2024, 23:33

Фото: istockphoto/NiseriN

В Брянской области российскими силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз через свой Telegram-канал.
Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям, а на месте работают оперативные службы. Согласно информации, беспилотник был замечен над территорией региона и ликвидирован средствами противовоздушной обороны Минобороны России.

Местные власти заверили, что ситуация находится под контролем, а никаких угроз для жителей и инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром. Днем 2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами.

При этом в ночь с 1 на 2 декабря в Днепропетровской области был поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР
МО Британии: позицям ВСУ в ДНР угрожает наступление войск РФ у Великой Новоселки
02 декабря 2024, 23:30

Фото: istockphoto/Diy13

Министерство обороны Великобритании заявило в соцсети X (ранее Twitter) о потенциальной угрозе для логистики украинских войск в Донецкой народной республике. Основное беспокойство вызывает наступление российских войск в районе Великой Новоселки, ключевого опорного пункта ВСУ на линии фронта.
По данным ведомства, российские силы успешно прорвались за оборонительные линии Украины, что ставит под угрозу главные маршруты снабжения украинской армии. В министерстве подчеркнули, что продвижение российских войск происходит быстрыми темпами, усиливая давление на украинские позиции в этом секторе.

«Российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — написало МО Великобритании в соцсети X.
Таким образом, текущая ситуация в районе Великой Новоселки может существенно повлиять на способность ВСУ эффективно защищать свои позиции и поддерживать стабильную логистику на фронте.

Также вечером 2 декабря стало известно, что российские войска активно наступают на севере Харьковской области, а также на боровском и купянском направлениях. В то же время киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.

Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров.

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#россия
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Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на поле боя
Кличко призвал Шольца поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus
02 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.
«Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами надо усилить, потому что ситуация на фронте критическая. Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты «Таурус», — гласит публикация Кличко в Telegram.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко отмечала в соцсетях, что дружба ФРГ и Украины оплачивается жизнями украинцев. Шольц перед этим сделал пост в поддержку киевского режима.

Западные страны помогают Украине на фоне спецоперации России в Донбассе, однако киевский режим жалуется на нехватку всего необходимого.

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#конфликт
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#олаф шольц
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ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области
При атаке БПЛА ВСУ на автогазовую заправку в Токмаке пострадали 6 спасателей МЧС
02 декабря 2024, 20:49

Фото: istockphoto/NiseriN

Шесть спасателей МЧС получили ранения от взрыва при повторном ударе со стороны ВСУ по автогазовой заправке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«При повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что у спасателей ожоги различной тяжести. Пострадавшими сейчас занимаются медики.

Перед этим Балицкий информировал, что беспилотник ВСУ ударил по административному зданию Васильевки. Пострадал один человек.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал итоги голосования и продолжает обстрелы.

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#всу
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#мчс
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Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина
02 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/sandsun

Список из 630 военнопленных, которых больше года не забирает Украина, опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она сообщила, что Киев тянет с обменом пленниками, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения домой.
Уполномоченный по правам человека РФ надеется, что людей включат в ближайший обмен.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что между Россией и Украиной произошел обмен телами в формате 502 на 52. Украина получила 502 тела, Россия 52.

Где конкретно произошел обмен не уточнялось, однако журналист отметил, что цифры говорят сами за себя.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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