Зеленский не согласился с западными СМИ о потерях ВСУ в конфликте с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News прокомментировал потери среди украинских военных с начала специальной военной операции России 22 февраля 2024 года.
По его словам, количество погибших не достигает 80 тысяч. Он не может раскрыть точные цифры, но они меньше, чем те, что сообщаются в западных СМИ. Зеленский отметил, что количество жертв значительно преувеличивается в информации иностранных источников, а реальность не соответствует слухам, что распространяются за рубежом.
Ранее сообщалось о том, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ.
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«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось о том, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ.
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Мария Моисеева