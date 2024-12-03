Песков сдержанно прокомментировал оскорбления Зеленскому в адрес России

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал оскорбления Владимира Зеленского в адрес России. Об этом он сообщил в интервью изданию Life, добавив, что в Москве более конструктивная повестка дня.
2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с неанонсированным визитом для переговоров с Владимиром Зеленским. Канцлер Германии пообещал передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 650 млн евро уже до конца года. Во время совместной пресс-конференции Зеленский резко высказался в адрес России, заявив, что она «должна пойти на три буквы».
Песков в свою очередь заявил, что не слышал этих слов, отметив, что в России более конструктивная повестка.
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Песков в свою очередь заявил, что не слышал этих слов, отметив, что в России более конструктивная повестка.
«Более конструктивная повестка дня», — прокомментировал он.
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Элина Позднякова