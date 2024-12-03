Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News заявил, что Россия получит приглашение на второй саммит мира, как и предлагали международные партнеры.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона разработала подробный документ, основанный на так называемой «формуле мира». Этот документ будет представлен всем участникам встречи, включая тех, кто ранее не поддержал инициативу. По словам украинского лидера, Киев планирует рассмотреть реакцию всех стран на представленный план, после чего определит дальнейшие шаги.
Несмотря на разногласия, Зеленский отметил, что на саммите важно участие России, чтобы обсудить условия урегулирования конфликта.
Известно, что Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны.
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Несмотря на разногласия, Зеленский отметил, что на саммите важно участие России, чтобы обсудить условия урегулирования конфликта.
«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — заявил Зеленский.Ранее в США рассказали о выборе Зеленского после СВО. По словам иностранных СМИ, он сводится лишь к одному: возможности решить, каким будет цвет ручки, которой Зеленский подпишет капитуляцию. Более того, появилась информация, что сам глава киевского режима Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с РФ без возврата занятых российскими войсками территорий.
Известно, что Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны.
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Мария Моисеева