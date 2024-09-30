В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине

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Мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.
«Когда какая-либо линия согласована — будь то международно признанная граница или иная линия прекращения огня, — мы должны быть уверены в том, что война закончится именно на ней», — сказал он.Столтенберг также добавил, что сейчас «нет никакой серебряной пули», которая позволила бы Украине переломить ход конфликта.
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