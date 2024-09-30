Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре

Фото: пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала госсекретаря Энтони Блинкена подлецом за его сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре в 1941 году. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Ранее Блинкен заявил, что Россия якобы совершает преступления против человечности в стране, которая терпела жестокое обращение от нацистского режима и советского.
«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра. Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», — возмутилась Захарова.Она также напомнила, что в Бабьем Яре убивали не только евреев, но также и советских военнопленных, а 34 тысячи убитых — это лишь первые дни массового убийства. Общее число расстрелянных в той местности, подчеркнула Захарова, до сих пор пытаются подсчитать, но оно уже превышает 100 тысяч человек.
«Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», — добавила официальный представитель МИД РФ.Она также обратила внимание на то, что расстрелы проводили зондеркоманда «4-а» айнзатцгруппы Ц и 45-й батальон немецкой полиции, в подчинение которым передали батальоны украинской полиции.
«Подчинялись эти подразделения РСХА (главное управление имперской безопасности) и непосредственно СС, символику которой столь любят использовать современные украинские последователи Бандеры и Шухевича», — заключила Захарова.Читайте также:
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