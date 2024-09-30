Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам в России. Об этом он написал в своем еженедельном блоге. По его словам, украинцы должны атаковать «лучников, а не только стрелы».
«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам», — заявил он.Боррель также обратил внимание, что пока далеко не все согласны с таким решением.
«Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», — добавил представитель ЕС.Ранее The Wall Street Journal писал, что украинский президент Владимир Зеленский не достиг в США своих целей, связанных с рекламируемым им «планом победы». Достаточно холодный прием, оказанный ему в Вашингтоне, говорит о том, что возможности Киева сужаются.
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