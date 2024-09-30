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Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России

30 сентября 2024, 20:57

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам в России. Об этом он написал в своем еженедельном блоге. По его словам, украинцы должны атаковать «лучников, а не только стрелы».
«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам», — заявил он.
Боррель также обратил внимание, что пока далеко не все согласны с таким решением.


«Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», — добавил представитель ЕС.
Ранее The Wall Street Journal писал, что украинский президент Владимир Зеленский не достиг в США своих целей, связанных с рекламируемым им «планом победы». Достаточно холодный прием, оказанный ему в Вашингтоне, говорит о том, что возможности Киева сужаются.

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В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине
Столтенберг: мирный план по Украине должен включать гарантии безопасности Киеву
30 сентября 2024, 21:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.
«Когда какая-либо линия согласована — будь то международно признанная граница или иная линия прекращения огня, — мы должны быть уверены в том, что война закончится именно на ней», — сказал он.
Столтенберг также добавил, что сейчас «нет никакой серебряной пули», которая позволила бы Украине переломить ход конфликта.

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#сво
#конфликт
#украина
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На Украине возбудят уголовное дело против экс-командующего объединёнными силами ВСУ
Новости.Live: суд обязал ГБР открыть дело против экс-командующего ВСУ Содоля
30 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Michał Chodyra

Киевский апелляционный суд обязал государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом сообщает украинское издание Новости.Live.
Ранее начальник штаба бригады «Азов»* в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. По его словам экс-командующий ВСУ давал приказы, которые привели к гибели большого числа военных на Харьковском направлении фронта.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении назначить на пост Содоля бригадного генерала Андрея Гнатова.

Шевченковский суд Киева отклонил поданную Кротевичем жалобу. Но Киевский апелляционный суд всё же обязал ГБР возбудить дело против Содоля.

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Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ
«Иди и смотри»: ВСУ, несмотря на тяжёлую ситуацию, готовят новое наступление
30 сентября 2024, 19:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска планируют осуществить новое наступление, несмотря на тяжёлую ситуацию на передовой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Также отмечается, что ВСУ занимаются подготовкой резервов. Так, часть офицерского состава была отправлена на несколько месяцев в Житомир для прохождения подготовительных курсов. Также в Харькове были неоднократно замечены многочисленные военные из частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и одной из бригад ВСУ.

С учётом сроков отпусков этих военных, ВСУ смогут начать введение этих частей уже через месяц. При этом пока непонятно, когда армия решит задействовать эти силы.

Ранее в этот день Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряжённой.

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#минобороны
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«Страна.ua»: Дезертирство из ВСУ в 2024 году приняло массовый характер
30 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Во второй половине 2024 года дезертирство из рядов Вооружённых сил Украины приняло массовый характер. Самовольное оставление своих подразделений украинские военнослужащие объясняют большими потерями и конфликтами с сослуживцами.
Обь этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на слова украинских военных, ранее совершивших побеги из своих частей. Юрист украинского центра поддержки ветеранов и их семей рассказал, что за период с 2022 года зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольно оставления военнослужащими своих подразделений.

В публикации отмечается, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет способы нелегально покинуть страну, были считанные единица. С мая нынешнего года один или несколько военнослужащих были в каждой группе, которую удавалось задержать на границе. Украинский политический деятель Олесь Доний в августе сообщал, что в этом году на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства из ВСУ. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

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#юрист
#всу
#граница
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Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы приговорили к 25 годам колонии
30 сентября 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы и организатора других диверсий Владимира Малину приговорили к 25 годам колонии. Об этом со ссылкой на московскую ФСБ сообщает РИА Новости. Первые 5 лет мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 20 — в колонии строгого режима.
По информации УФСБ, бармена Малину задержали прошлым летом при поджоге релейного шкафа на ж/д путях Москвы, а после выяснили, что фигурант причастен и к двум другим диверсиям — неудачную попытку атаки на объект связи в Лобне и безуспешный поджог ОМВД в Марфино.
«При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции «Барыбино» Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что все преступления бармен совершал по заданиям от кураторов с Украины.

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#железная дорога
#диверсанты
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«Ветераны России» требуют отправить депутата Госдумы от КПРФ Парфёнова на СВО
30 сентября 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принять меры в отношении депутата Госдумы от партии КПФР Дениса Парфёнова, который использовал рабочий кабинет для проведения интимной встречи. Соответствующее обращение направлено на имя председателя ГД Вячеслава Володина.
Авторы обращения отмечают, что исправить сложившуюся ситуацию депутат может исправить только отправившись в зону СВО.

По данным «Ветеранов России» сведения о непозволительном поведении депутата вызвали ажиотаж в обществе, в том числе среди бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Движение убеждено, что ставшие публичными действия депутата формируют угрозу для общественности, а такой пример может привести к деградации моральных норм и ценностей.

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#кпрф
#сво
#камеры
#депутаты
#обращения
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Депутат Журавлёв объяснил уверенность в достижении РФ всех целей СВО
30 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/macky_ch

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что Россия обязательно достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации на Украине.
«Нет ни малейших сомнений, что спецоперация, которую мы ведём на Украине, вынужденная мера и Россия начала её, лишь оказавшись перед серьёзной внешней угрозой. Развитие событий показало, что коллективный Запад воюет с нами украинскими руками. Если бы не его военная, техническая, финансовая накачка, киевский режим давно бы потерпел поражение. А сейчас перед нами стоит глобальная задача переустройства мировой системы безопасности», — пояснил в беседе с RT Журавлёв.

Он отметил, что мировую систему безопасности необходимо сделать более справедливой.

До этого политик Олег Царёв комментировал массированный удар ВС РФ по целям в ходе спецоперации на Украине.

«Ночью армия России осуществила массовый налёт «Гераней» на Киевскую агломерацию. Взрывы гремели в Киеве, Белой Церкви, Броварах, Борисполе, Вышгороде. Несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Борисполь», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что успех наступления ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов ВСУ.

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#армия россии
#спецоперация
#всу
#вс рф
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Кабмин ФРГ заявил, что мнение Бербок о поставке ракет Киеву ничего не решает
Кабмин ФРГ: мнение Бербок не изменит отказ Шольца от поставки Киеву ракет Taurus
30 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/photosvit

Мнение главы МИД Германии Анналены Бербок никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus. Об этом заявил официального представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе», — пояснил он.
Таким образом Хебештрайт прокомментировал слова Бербок о том, что она одобряет поставку для ВСУ ракет дальнего действия и их применение по всей территории России. Он добавил, что ее высказывание никак не повлияет на действующий отказ правительства.

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, в свою очередь, объяснил, что для принятия такого решения потребовался бы полный консенсус правительства Германии.

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#всу
#киев
#украина
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Украина тратит последние ресурсы на наемников в Курской области
Балицкий: Киев тратит последние ресурсы на наемников в Курской области
30 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/breakermaximus

ВСУ тратят большие ресурсы на иностранных наемников, а в первых рядах идут мобилизованные. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ссылаясь на информацию от бойцов из региона, которые оказывают поддержку подразделениям ВС РФ в российском приграничье.
Он рассказал, что в Курской области атаки ВСУ отражают хорошо подготовленные в аэроразведке российские бойцы. Они имеют основательный боевой опыт и помогают другим подразделениям в борьбе с противником.

«Обстановка, естественно, боевая, противник хорошо подготовлен, в большинстве своем это иностранные наемники, на которых государство-террорист тратит последний ресурс, а в первых рядах пускают, как обычно, пушечное мясо, мобилизованных украинцев», — сказал Балицкий.

По его словам, в курском приграничье находятся подразделения БПЛА отряда «БАРС» и штурмовики четвертого добровольческого батальона бригады «Александр Невский» из Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что эти бойцы понимают украинскую стратегию, знают их планы и сейчас выдавливают противника с русской земли.

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#всу
#наемники
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