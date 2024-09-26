Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.
Как сообщает Wall Street Journal, данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.
На протяжении нескольких месяцев украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что этот план является основой для победы над Россией. В четверг он собирается представить детали плана президенту Байдену во время встречи в Белом доме.
Высокопоставленные чиновники США и Европейского Союза, знакомые с набросками плана, считают, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в свете неуклонного успеха российской армии на поле боя. Оба государства надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, однако сейчас они оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения.
За кулисами Зеленский выдвигает максималистские предложения, надеясь, что США и их союзники предоставят Киеву все запрашиваемые ресурсы. Текущее состояние украинских рамок разочаровало высокопоставленных помощников Байдена, которые ожидали услышать что-то конкретное, что администрация могла бы поддержать, учитывая, что до окончания срока ее полномочий осталось всего четыре месяца.
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На протяжении нескольких месяцев украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что этот план является основой для победы над Россией. В четверг он собирается представить детали плана президенту Байдену во время встречи в Белом доме.
Высокопоставленные чиновники США и Европейского Союза, знакомые с набросками плана, считают, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в свете неуклонного успеха российской армии на поле боя. Оба государства надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, однако сейчас они оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения.
За кулисами Зеленский выдвигает максималистские предложения, надеясь, что США и их союзники предоставят Киеву все запрашиваемые ресурсы. Текущее состояние украинских рамок разочаровало высокопоставленных помощников Байдена, которые ожидали услышать что-то конкретное, что администрация могла бы поддержать, учитывая, что до окончания срока ее полномочий осталось всего четыре месяца.
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Елена Перлова