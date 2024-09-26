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Спикер палаты представителей США Джонсон отказался от встречи с Зеленским

26 сентября 2024, 01:37

Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, ссылаясь на занятость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг)», — заявил Джонсон журналистам.
Во время визита в Вашингтон Зеленский планирует провести встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которая также является претендентом на высший пост от демократов. Джонсон, являясь третьим лицом в иерархии власти США, отказался от встречи, несмотря на значимость переговоров.



Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине выразил недовольство по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского.

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#всу
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Трамп: Зеленский продолжает делать «грязные маленькие выпады» в мою сторону
26 сентября 2024, 00:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине выразил недовольство по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп заявил, что украинский лидер продолжает делать «грязные маленькие выпады» в его адрес, подчеркивая, что это произошло на фоне значительных финансовых вливаний из США в Украину.

«Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня. И мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать сделку», — отметил Трамп, намекая на сложные отношения между ним и Зеленским.
Ранее экс-президент США уже комментировал действия Зеленского, назвав его «лучшим торгашом в истории», утверждая, что после каждого визита в США тот уезжает с миллиардами долларов помощи.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, также высказался по этому поводу, критически отметив, что «иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата на пост президента».

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«Это шутка»: на Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине
Разведчик Риттер: Россия выиграет конфликт на Украине при любом сценарии
26 сентября 2024, 00:07

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем.

«Когда вы посмотрите на НАТО и Россию на Украине и рассмотрите все возможные сценарии, то в ста процентах случаев Россия выиграет этот конфликт», — отметил Риттер.
Риттер также заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и обернулись тяжелыми последствиями для Европы, в то время как Россия переживает экономический рост. Он подчеркнул, что российские войска успешно адаптируются к новым условиям на поле боя, становясь сильнее.

«Реальность такова, что Украина проиграла. Нет никакого плана победы, и все, кто смотрел на него, смеются, говоря, что это шутка. Украина проиграла, а Запад вынужден адаптироваться к этой реальности», — резюмировал он.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Российские войска нанесли поражение 40 украинским бригадам и отразили 16 контратак, причинив потери ВСУ в размере до 2030 военнослужащих.

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Медведев: Решение о ядерном ударе будет принимать только президент России
25 сентября 2024, 23:50

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение об использовании ядерного оружия будет принимать исключительно верховный главнокомандующий.
«Президент России обозначил подходы к новой редакции основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Каждая ситуация, которая может дать основание для применения ядерной защиты, должна рассматриваться с учетом всех факторов, а окончательное решение об использовании ядерного оружия будет принимать верховный главнокомандующий», — отметил Медведев.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркивая, что оценка ситуации будет проводиться по совокупности факторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

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Депутат ГД Шеремет прокомментировал заявления Зеленского на Ассамблее ООН
25 сентября 2024, 23:50

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил выступление Владимира Зеленского на Ассамблее ООН показывает.
«Он явно решил взять за горло и Запад, и Америку. И партнеры увидели не покорную дворняжку, виляющую перед ними хвостом и радостно слизывающую подачки с ладони, а матерого кобелину, готового вцепиться, если не получит обещанного. И это Зеленский отчетливо им продемонстрировал трибуны ООН», — сказал Шеремет в беседе с argumenti.ru.

Таким образом, депутат считает, что Зеленский еще не понимает, что постепенно становится обузой для Запада, который уже понял, что мир будет дешевле, чем война.

При этом политик Олег Царёв в беседе с Царьградом считает, что в «мирном» плане Зеленского кроется капкан – притом не только для России, но и для США.

«Там ничего нет такого, чтобы война прекратилась: бить и бить, дать больше оружия ВСУ, ударить по России, чтобы русская армия ответила, а США и другие страны НАТО затем втянулись в противостояние. Поэтому, конечно, очень интересная терминология: "мирный» план"», — отметил Царев.

Напомним, 24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

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Политолог Брутер: для США не является актуальным ввод своих войск на Украину
25 сентября 2024, 22:54

Фото: iStock/Serhej Calka

На данный момент для США не является актуальным вопрос о вводе американских солдат на украинскую территорию. Так считает специалист в области политических наук Владимир Брутер.
«Вопрос о вводе американских солдат на территорию боевых действий как раз и имеет существенный характер. Вашингтон будет решать, как поступить, только исходя из обстоятельств. На данный момент вопрос ввода войск Организации Североатлантического договора для Штатов не является актуальным», — рассказал Брутер в беседе с «Pravda.ru».

По его словам, в настоящее время ВС США и так присутствуют на территории Украины, они разбавлены офицерами из Европы. Кроме того, в рядах тех, кто наводит ракетное оружие ВСУ на российские позиции есть зарубежные инструкторы.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что западные страны заблуждаются, веря в то, что Россия может сдаться и отступить на Украине.

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#рф
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Экс-главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков», заявили в Германии
Spiegel: бывший главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков»
25 сентября 2024, 21:57

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный утвердил и дал старт операции по подрыву газопроводов «Северные потоки» осенью 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Отмечается, что подотчётная Залужному группа собрала из частных источников порядка 300 тысяч долларов и разработала план операции. Экс-главком ВСУ, в свою очередь, одобрил её и дал разрешение на реализацию.

Власти Германии и США за несколько месяцев до взрывов предупреждали голландскую службу военной разведки о том, что готовится операция, но никаких мер в связи с этим предпринято не было. Президента Украины Владимира Зеленского никто не предупредил о готовящейся главкомом и другими военными диверсии на газопроводе.

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#северный поток
#взрыв
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Захарова ответила Боррелю на его призывы к Украине «не сдаваться»
Захарова напомнила Боррелю о позиции Запада по Сербии и Косово
25 сентября 2024, 21:42

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призывы главы евродипломатии Жозепа Бореля к Украине «не сдаваться». Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что ранее Борель сделал следующее заявление: если Украина «сдастся перед нарушением целостности государств», то это станет «хорошим примером» для тех, кто захочет «повторять это снова и снова».

В ответ на это Захарова задалась вопросом, а касается ли такая логика Борреля ситуации в Сербии, от которой Запад отделил историческую территорию Косова.

В заключение она написала, что вместе с сербами ждёт от Брюсселя ответа на этот вопрос.

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#евросоюз
#жозеп боррель
#сербия
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Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять оружие Украине
25 сентября 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Франция продолжит поставлять вооружение Украины и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. Об этом заявил президент европейского государства Эммануэль Макрон в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства отметил, что Франция заинтересована в скорейшем «восстановлении» Украины в её правах и выстраивании «долгосрочного мира». В связи с этим Париж продолжит поставлять оружие Киеву.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить начала конфликта, провоцируемого Макроном, президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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#франция
#эммануэль макрон
#украина
#вооружение
#безопасность
#поставки
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«Ядерный удар»: стала известна возможная реакция России на агрессию против Белоруссии
Путин заявил о праве России применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии
25 сентября 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.
«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ.

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#ядерное оружие
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