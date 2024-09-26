Спикер палаты представителей США Джонсон отказался от встречи с Зеленским

Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, ссылаясь на занятость. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг)», — заявил Джонсон журналистам.Во время визита в Вашингтон Зеленский планирует провести встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которая также является претендентом на высший пост от демократов. Джонсон, являясь третьим лицом в иерархии власти США, отказался от встречи, несмотря на значимость переговоров.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине выразил недовольство по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского.
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Елена Перлова