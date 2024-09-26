Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову после визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании.
Джонсон обосновал свои требования тем, что визит был организован с явным политическим уклоном и сопровождался исключительно представителями Демократической партии.
Во время своего визита Зеленский посетил завод по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Политологи выражают мнение, что подобные действия могут противоречить законодательству США, так как допускают иностранного гражданина на территорию военного предприятия, занимающегося производством боеприпасов, что строго запрещено.
Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США уже начал расследование, связанное с визитом президента Украины на завод боеприпасов.
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«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», — написал Джонсон в социальной сети X, добавив, что визит Зеленского на оборонное предприятие выглядит как «очевидно партийное мероприятие, проведенное с целью помочь демократам и вмешательство в выборы».
Во время своего визита Зеленский посетил завод по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Политологи выражают мнение, что подобные действия могут противоречить законодательству США, так как допускают иностранного гражданина на территорию военного предприятия, занимающегося производством боеприпасов, что строго запрещено.
Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США уже начал расследование, связанное с визитом президента Украины на завод боеприпасов.
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Елена Перлова