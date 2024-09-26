Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем.