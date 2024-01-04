Главком ВСУ Залужный вышел из себя во время выступления в Верховной раде

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В ходе обсуждения проекта мобилизации в Верховной раде главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный выступил с резким заявлением в адрес депутатов. Об этом сообщает издание «NV.ua».
Ранее бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в стране предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьёвку.
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