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По данным депутата Верховной рады Александра Дубинского, национальные власти в Киеве готовятся к формированию правительства «национального единства» в преддверии предстоящего экономического и социального кризиса.
В Telegram-канале депутат указал, что для этого под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля готовятся изменения, включая «подкладывание бомбы в виде протокола Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)».
Дубинский отметил, что замена премьера создаст возможности для дипломатических маневров и внутреннего урегулирования в Украине.
Ранее на Западе Зеленского призвали предоставить власть оппозиции перед предстоящими выборами, считая, что формирование правительства национального единства на широкой основе может смягчить критику.
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Дубинский отметил, что замена премьера создаст возможности для дипломатических маневров и внутреннего урегулирования в Украине.
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Артем Кузьмин