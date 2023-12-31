Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации

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Руководство Украины оказалось в ловушке из-за нового законопроекта, который ужесточит мобилизацию.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене и содержат в киевском СИЗО. По мнению парламентария, власти оказались в ловушке, которую пытались создать главкому ВСУ Валерию Залужному и переложить на него ответственность за мобилизацию.
Законопроект, который опубликовали до этого, вызвал шквал критики в сторону украинского правительства и офиса президента. К слову, против новых подходов к мобилизации выступали даже ситуативные партнеры украинской стороны.
Владимир Зеленский 19 декабря говорил, что он получил обращение из генштаба ВСУ о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч человек. А спустя неделю Залужный опроверг слова Владимира Зеленского. Он сказал, что военное командование не делало подобных запросов.
Ранее сообщалось, что внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Её слова передает местное издание «Страна».
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Законопроект, который опубликовали до этого, вызвал шквал критики в сторону украинского правительства и офиса президента. К слову, против новых подходов к мобилизации выступали даже ситуативные партнеры украинской стороны.
Ранее сообщалось, что внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Её слова передает местное издание «Страна».
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Мария Фирсова