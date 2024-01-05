Депутат Рады Кучеренко призывает Зеленского разобраться с Польшей

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Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко обращается к Владимиру Зеленскому с призывом решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы.
По мнению депутата, Киев не способен «воевать на несколько фронтов» Кучеренко разместил пост в соцсетях. Его озадачивает ситуация с Польшей, «которая не может не беспокоить». По его словам, мир не является украиноцентричным и «никогда таким не будет».
По мнению депутата, Киеву нельзя подходить к оценке ситуации на границе «односторонне и упрощенно».
В начале ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, сделав исключение для гумпомощи и припасов для ВСУ. Также в числе требований приостановка действия лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области. В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения.
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«Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», - сказал Кучеренко.
«Необходимо понять основы и реальную проблематику стороны стратегических партнеров – «поляков и Польши»,-советует депутат.Кучеренко призывает Зеленского «взять эту ситуацию под свой личный контроль» и определить чёткую, прагматичную и комплексную позицию Украины и украинцев.
В начале ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, сделав исключение для гумпомощи и припасов для ВСУ. Также в числе требований приостановка действия лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области. В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения.
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Мария Фирсова