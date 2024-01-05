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Депутат Рады Кучеренко призывает Зеленского разобраться с Польшей

05 января 2024, 08:14
Фото: iStock/Stadtratte

Фото: iStock/Stadtratte

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко обращается к Владимиру Зеленскому с призывом решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы.
По мнению депутата, Киев не способен «воевать на несколько фронтов» Кучеренко разместил пост в соцсетях. Его озадачивает ситуация с Польшей, «которая не может не беспокоить». По его словам, мир не является украиноцентричным и «никогда таким не будет».

«Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», - сказал Кучеренко.

По мнению депутата, Киеву нельзя подходить к оценке ситуации на границе «односторонне и упрощенно».

«Необходимо понять основы и реальную проблематику стороны стратегических партнеров – «поляков и Польши»,-советует депутат.
Кучеренко призывает Зеленского «взять эту ситуацию под свой личный контроль» и определить чёткую, прагматичную и комплексную позицию Украины и украинцев.

В начале ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, сделав исключение для гумпомощи и припасов для ВСУ. Также в числе требований приостановка действия лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области. В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения.

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#всу
#украина
#польша
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Вашингтон разрабатывает план на случай тотальной войны на Ближнем Востоке
05 января 2024, 06:29

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты разрабатывают меры реагирования на случай разрастания палестино-израильского конфликта и его распространения на весь ближневосточный регион. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники в администрации президента Джо Байдена,
Как заявили источники газеты, последние события в Ираке, Иране и Ливане могут привести к тому, что действующий президент Америки Джо Байден окажется «ещё сильнее впутан в Ближний Восток» — и это в тот момент, когда стартующая кампания по его переизбранию на пост хозяина Белого дома вынуждает его сконцентрироваться на внутриполитических проблемах Штатов.

Ранее стало известно о том, что Пентагон развернул на Ближнем Востоке дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме этого, США разместили у берегов Израиля сразу два авианосца с поддерживающими ударными группами. Вашингтон решил усилить свою группировку в регионе на фоне войны ХАМАС и Израиля.

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#палестина
#израиль
#план
#джозеф байден
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Вашингтон перестал верить в победу Киева
Экс-помощник Рейгана Даг Бэндоу: США потеряли веру в победу Украины
05 января 2024, 04:35

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил о потере веры Соединённых Штатов в победу Украины.
«Вашингтон решил, что Киев должен договариваться и терять территории в конфликте с Россией. К сожалению, американские политики не задумались о таком исходе, когда отказались от дипломатии с Москвой. <...> Редко когда <...> американские и европейские чиновники так сильно ошибались и такой ужасной ценой для всех», — написал в статье для издания The American Conservative старший научный сотрудник Института имени Катона.
По его словам, теперь потенциальные переговоры Москвы с Киевом и Вашингтоном станут гораздо сложнее, чем могли бы быть до начала Россией специальной военной операции и в первые ее месяцы.

Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

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#конфликт
#сша
#россия
#украина
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JP: Израиль раскрыл детали послевоенного устройства сектора Газа
05 января 2024, 04:17

Фото: iStock/Gilnature

Израиль не планирует устанавливать административный контроль над сектором Газа, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на документ о задачах на послевоенный период, подготовленный Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) во главе с министром обороны страны Йоавом Галантом.
Согласно ему, после завершения военной операции в анклаве через какое-то время власть будет передана местной администрации. Раскрытый изданием план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое «местное правительство», в котором не будет сторонников палестинского движения ХАМАС.

«Ответственность будет на палестинских органах, при условии отсутствия враждебности к Израилю», — подчеркнул Йоав Галант.

Ранее сообщалось, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке угрожает Израилю снижением валового внутреннего продукта (ВВП) сразу на четыре процента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции сообщил о том, что конфликт в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев. Он отметил, что кампания будет завершена, как только удастся достичь всех поставленных целей и уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа.

Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения противостояния за счёт ливанской группировки «Хезболлах», Израиль нанесёт такой удар, который шокирует как сам Ливан, так и Иран, и всех остальных противников.

Египет также представил Израилю и Палестинскому движению ХАМАС свой вариант по прекращению военных действий в секторе Газа и постконфликтному мирному урегулированию. Этот план состоит из трёх этапов. Первый предполагает заключение гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможным продлением еще на такой же срок. В течение этого времени боевики ХАМАС должны освободить 40 израильских женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену. План предусматривает, что в ответ Израиль освободит 120 пленных палестинцев из тех же категорий людей. Во время перемирия в сектор Газа будут доставлены продовольствие, медикаменты и топливо.

В рамках второго этапа египетского предложения планируется создание правительства технократов, которое возьмёт на себя курирование вопросов доставки гуманитарной помощи, процесс восстановления сектора Газа и подготовку проведения всеобщих президентских выборов в Палестине.

Последний этап плана предполагает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и определение количества палестинских заключенных, которых в ответ освободит Израиль. Также в ходе третьего этапа израильские войска должны покинуть города сектора Газа и предоставить возможность жителям анклава вернуться в свои дома.

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#израиль
#палестина
#хамас
#египет
#план
#сектор газа
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Почти 100 человек эвакуируют после атаки ВСУ на Севастополь
Развожаев: 99 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в Севастополе
05 января 2024, 03:26

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Около 100 человек эвакуируются из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил в своём Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей», — отметил губернатор, добавив, что для размещения этих людей уже готов к развёртыванию пункт временного пребывания.

Часть боеприпаса упала в реку, ее вывезут на полигон для уничтожения утром 5 января, уточнил Развожаев.

Кроме того, была подтверждена информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом. Утром в пятницу специалисты также начнут работу по транспортировке ракеты на полигон для уничтожения.
А вот сведения о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте оказались ложными.

Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, начали работу средства противовоздушной обороны. Местные власти сообщали, что военным удаётся сбивать воздушные цели над населёнными пунктами.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России за один час 5 января уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над территорией Краснодарского края.

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#севастополь
#ракета
#всу
#эвакуация
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BFMTV: Макрон может вскоре отправить в отставку премьера Элизабет Борн
05 января 2024, 01:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон уже в ближайшие дни может объявить о перестановках в правительстве, включая снятие с должности премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
По данным телеканала, перенос первого в новом году совета министров, который должен был состояться в среду, подтверждает эту информацию из окружения президента. При этом отмечается, что Макрон может дождаться 17 января — даты вынесения приговора в отношении обвиняемого в фаворитизме министра труда Пятой республики Оливье Дюссо. Если его признают виновным, он будет вынужден уйти в отставку.

Среди возможных преемников Борн называют главу Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, министра финансов Брюно Ле Мэра, а также министра экологии Кристофа Бешу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.

Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции. Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.

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#премьер-министр
#франция
#политика
#макрон
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ТАСС: В Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы
05 января 2024, 00:45

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины. Об этом сообщили местные СМИ. В частности, информацию о взрывах в Кривом Роге передало украинское издание «Зеркало недели», а о взрывах в Харьковской области стало известно благодаря украинскому агентству ТСН (телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).
Предупреждение о воздушной угрозе ранее было объявлено в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных официальному Киеву районах новых регионов России — Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

За последние дни по Украине выпустили более 500 ракет и дронов. Об этом в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал президент страны Владимир Зеленский.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Экс-глава бундестага Тирзе призвала Берлин запретить партию АдГ
Бывшая глава бундестага Тирзе призвала признать партию АдГ экстремистской
04 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto/photosvit

Правительству ФРГ следует рассмотреть возможность запрета набирающей всё большую популярность правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом заявил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе.
В беседе с изданием Tagesspiegel политик, являющийся депутатом немецкого парламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) напомнил, что ведомства по охране конституции уже в трёх федеральных землях нашли в партии АдГ признаки правоэкстремистской организации и официально признали её таковой. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции на основе докладов своих региональных подразделений признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Тирзе считает, что государственные власти обязаны рассмотреть возможность запрета деятельности данной партии на федеральном уровне. При этом депутат оговорился, что в Германии очень сложна процедура запрета политических партий и движений. При этом АдГ может выставить себя «жертвой», чтобы набрать ещё большую популярность.

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#депутат
#германия
#фрг
#партия
#запрет
#парламент
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Премьер-министр Италии Мелони рассказала о пути к переговорам по Украине
Премьер Италии Мелони: равновесие на поле боя – путь к переговорам РФ и Украины
04 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Diy13

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при сохранении равновесия противостоящих сторон на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.
В связи с этим, она подчеркнула, что западные страны должны продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она смогла улучшить позиции своей армии в противостоянии с ВС РФ.

По словам Мелони, такая стратегия позволит приблизить мирные переговоры и окончание конфликта.

Она также подчеркнула, что не согласна с теми, кто утверждает, что снабжение Украины оружием лишь усугубит ситуацию и приведёт к эскалации конфликта. Мелони придерживается ровно противоположного мнения.

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#украина
#россия
#переговоры
#конфликт
#италия
#политика
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Хинштейн: Указ Путина решит проблему с выдачей иностранцев за участие в СВО
04 января 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Граждан иностранных государств в некоторых странах подвергают уголовному преследованию за то, что они заключили контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и участвовали в специальной военной операции. Благодаря новому указу президента РФ Владимира Путина эта проблема будет решена.
Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Напомним, ранее глава государства подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ, смогут стать гражданами России. Таким образом, вопрос с их выдачей и уголовным преследованием на родине будет решён.

В своём телеграм-канале парламентарий выразил полное одобрение и поддержку такому решению российского лидера. Отмечается, что данный законодательный акт также предоставляет право на получение российского гражданства иностранным гражданам, ранее уволившимся из рядов ВС РФ.

«Своих граждан Россия не выдаёт!», — подчеркнул Хинштейн.

Кроме военнослужащих, ставших гражданами РФ, такое же право получают и члены их семей. Прежде контрактников из некоторых иностранных государств на родине могло ждать уголовное наказание за «наёмничество».

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