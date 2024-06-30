Депутат Рады обвинила украинских генералов в чрезмерных потерях

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Украинские генералы в результаты своих действий должны понести вину и ответственность за чрезмерную гибель людей, заявила депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, неспособность вернуть территории, занятые российскими войсками, свидетельствует о плохой подготовке военного руководства.
Ранее стало известно, что на Украине разрешат использовать заключенных для восполнения потерь личного состава. Чтобы избежать возможных проблем, предполагается, что не более 20% всего личного состава будут составлять заключенные, мобилизованные в войска.
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«Генералы могут дать приказ офицерам, занимающим административные должности, военным поварам и другим, не прошедшим надлежащего обучения, пытаться восстановить контроль над позициями. Они знают, что они этого сделать не смогут и могут погибнуть», – отметила Безуглая.
Ранее стало известно, что на Украине разрешат использовать заключенных для восполнения потерь личного состава. Чтобы избежать возможных проблем, предполагается, что не более 20% всего личного состава будут составлять заключенные, мобилизованные в войска.
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Александр Климов