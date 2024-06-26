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На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения. Уточняется, что возбуждено уголовное дело.
«Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения четвертого отделения Ковельского военкомата во время исполнения им служебных обязанностей», — говорится в сообщении.
Подробности случившегося не сообщаются. Известно только, что нападавшему грозит тюремный срок вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина, подпадавший под мобилизацию, после неудавшейся попытки покинуть Украину напал на сотрудника военкомата и попытался его задушить.
Власти Украины ужесточили мобилизацию в стране. Граждане призывного возраста пытаются пересечь границу любыми путями, либо замаскироваться.
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